Нам интересен не Богуслаев, а кому достанется Мотор Січ

Прощай, "Мотор-січ"!

Какая-то мутная история с Богуслаевым. Возникает подозрение, что дедушку доили-доили да недодоили.

Дедушка в годах, решил было передать бизнес сыну, но тот, по слухам, крепко присел на "вещества". Папа в сердцах попробовал продать предприятие китайцам. Случилась мутная история с продажей "Мотор-Січ" и с тайным оформлением сделки среди ночи.

По настоянию Вашингтона сделку поломали через колено. Китайцы, кажется, по сей день пытаются вернуть свои 4,5 млрд. дол. Где, кстати, эти деньги: у государства или у Богуслаева?..

То, что Богуслаев — ватник известно всем и давно. Предприятие было намертво завязано на российскую оборонку. Но, похоже, всезнающее СБУ закрывало на это глазки. Оглашенные разговоры о поставках двигателей россиянам спецслужба фиксировала еще до войны. И что: восемь месяцев наблюдала, как двигатели продолжали поступать агрессору? Неужели бесплатно наблюдала?..

Хорошо ведь сидели: СБУ "контролирует", Богуслаев укрепляет обороноспособность горячо любимой рашки. Что же пошло не так? Интрига!

А кто на время отсидки Богуслаева будет руководить предприятием? И не факт, что без поставок продукции русским, да без матерого руководителя "Мотор-Січ" не загнется. А не очень юный собственник может и не дотянуть до окончания срока. Может все-таки деда разденут до нитки и отпустят доживать свой век?

Но нам интересен не Богуслаев, а судьба предприятия, кому оно достанется: государству или неким "инвесторам"?..

Источник

Об авторе. Олег Ельцов, журналист.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.