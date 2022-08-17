"Нам их на хрен не жалко": в случае закрытия Европы для россиян кремлевские пропагандисты "анонсируют" войну с НАТО и ядерные удары
Ответом на закрытие Европы для россиян может стать вторжение в Прибалтику, война с НАТО и применение ядерного оружия
Об этом заявил ведущий кремлевский пропагандист Владимир Соловьев, информирующий телеграмм канал "Можем объяснить".
"Хорошо, мы сейчас введем войска для защиты русскоязычного населения, 40% в Латвии, - грозит Соловьев. - Дёрнутся ли страны НАТО? Берлин, Париж, Лондон, Брюссель готовы гореть от ударов наших ракет?"
Соловьев уверен: в случае вторжения за прибалтийские страны вступится только Польша, но вряд ли США и западные европейцы.
"Другие поедут или нет? Мы же не будем этот цирлих-манирлих устраивать [как в Украине], — предупреждает Z-агитатор. — Если НАТО пойдет, то другой подход, нам их на хрен не жалко, они не наши люди".
Кроме этого, по словам пропагандиста, РФ может применить в новой войне тактическое, а если понадобится, то и стратегическое ядерное оружие.
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