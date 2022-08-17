Об этом заявил ведущий кремлевский пропагандист Владимир Соловьев, информирующий телеграмм канал "Можем объяснить".

"Хорошо, мы сейчас введем войска для защиты русскоязычного населения, 40% в Латвии, - грозит Соловьев. - Дёрнутся ли страны НАТО? Берлин, Париж, Лондон, Брюссель готовы гореть от ударов наших ракет?"

Соловьев уверен: в случае вторжения за прибалтийские страны вступится только Польша, но вряд ли США и западные европейцы.

"Другие поедут или нет? Мы же не будем этот цирлих-манирлих устраивать [как в Украине], — предупреждает Z-агитатор. — Если НАТО пойдет, то другой подход, нам их на хрен не жалко, они не наши люди".

Кроме этого, по словам пропагандиста, РФ может применить в новой войне тактическое, а если понадобится, то и стратегическое ядерное оружие.

5 августа посольство Латвии временно приостановило выдачу всех виз для российских граждан. 11 августа Латвия признала Россию спонсором терроризма и призвала ЕС прекратить действие виз для россиян и белорусов.

9 августа Зеленский призвал Запад запретить въезд всем гражданам РФ. 10 августа глава МИД Дмитрий Кулеба призвал все страны Европейского Союза и Группы семи прекратить выдачу виз гражданам РФ.

11 августа Эстония закрыла въезд россиянам с шенгенскими визами.

12 августа министр иностранных дел Чехии Ян Липовский предложил включить запрет на выдачу гражданам России виз в новый пакет санкций против РФ

Польша разрабатывает решение, которое позволит отказывать россиянам в выдаче виз.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна поддерживает ограничение выдачи россиянам виз в Европу и ожидает, что соответствующий вопрос будет рассмотрен на саммитах ЕС.

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