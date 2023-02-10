"Нам и сейчас завидуют": Путин озвучил новый нарратив российской пропаганды

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Нам и сейчас завидуют, иначе бы не лезли к нам. В этом все дело", – заявил президент РФ Владимир Путин.

В ЦПД отмечают, что российский диктатор пытается придумывать новые отмазки и всех убедить в том, что проблемы в РФ развиваются только потому, что другие страны "просто завидуют России".

Интересно, что Путин не рассказал, кого считает "завистниками".

"Частые "проповеди" Путина о "великих победах" - это своеобразная репетиция перед годовщиной вторжения, где рашисту предстоит отчитаться перед своим народом. Активизация войск оккупантов, а также увеличение количества ракетных обстрелов происходят, в первую очередь, чтобы порадовать население РФ придуманными успехами на фронте в преддверии 24 февраля", - говорится в материале ЦПД.