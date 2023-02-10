"Нам и сейчас завидуют": Путин озвучил новый нарратив российской пропаганды
Российские средства массовой пропаганды активно распространяют циничное заявление диктатора Владимира Путина
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
"Нам и сейчас завидуют, иначе бы не лезли к нам. В этом все дело", – заявил президент РФ Владимир Путин.
В ЦПД отмечают, что российский диктатор пытается придумывать новые отмазки и всех убедить в том, что проблемы в РФ развиваются только потому, что другие страны "просто завидуют России".
Интересно, что Путин не рассказал, кого считает "завистниками".
"Частые "проповеди" Путина о "великих победах" - это своеобразная репетиция перед годовщиной вторжения, где рашисту предстоит отчитаться перед своим народом. Активизация войск оккупантов, а также увеличение количества ракетных обстрелов происходят, в первую очередь, чтобы порадовать население РФ придуманными успехами на фронте в преддверии 24 февраля", - говорится в материале ЦПД.
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