Об этом сообщили в The Guardian со ссылкой на заявление директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли.

По его словам, еще до войны в Украине мир столкнулся с беспрецедентным продовольственным кризисом из-за пандемии коронавируса и роста цен на топливо.

"Тогда мы думали, что хуже уже быть не может, но эта война оказалась разрушительной", – сказал Бизли.

Он отметил, что сейчас мир столкнулся с "ужасающим" дефицитом, который может дестабилизировать страны, зависящие от экспорта пшеницы из Украины и России.

По словам Бизли, Украина ежегодно выращивает достаточно продовольствия, чтобы накормить 400 миллионов человек. Она производит 42% мирового подсолнечного масла, 16% кукурузы и 9% пшеницы. Сомали зависит от Украины и России по всему импорту пшеницы. Египет получает 80% своего зерна из двух стран.

ВПП ООН получает 40% пшеницы для своих программ чрезвычайной продовольственной помощи из Украины.

Ссылаясь на рост цен на транспортировку, удобрения и топливо как ключевые факторы - из-за Covid-19, климатического кризиса и войны в Украине, Бизли сказал, что количество людей, "страдающих хроническим голодом", возросло с 650 миллионов до 810 миллионов за последние 5 лет.

"Это очень, очень страшное время. Нам грозит ад на земле, если не отреагируем немедленно. Лучшее, что мы можем сделать прямо сейчас, - это положить конец этой проклятой войне в Украине и открыть порты", - подчеркнул Бизли.

Он отметил, что протесты из-за подорожания уже начались в Шри-Ланке, Тунисе, Пакистане и Перу, также неспокойно было в Буркина-Фасо, Мали, Чаде и это лишь признак будущих событий.

Бизли призвал самых богатых людей мира направить больше денег на борьбу с глобальным голодом, а также призвал Владимира Путина открыть Одессу.

16 июня американская аэрокосмическая компания Maxar, занимающаяся производством спутниковой связи и наблюдения за Землей, сообщила , что Россия вывозит краденое в Украине зерно в Сирию. Украина обвинила Россию в краже зерна с территорий, которые она оккупировала с начала вторжения в феврале.

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