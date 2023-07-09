"Нам будет достаточно победы": Зеленский о дальнейшей поддержке США

Об этом он сказал в интервью ABC News.

Глава государства отметил, что Украине важно сохранить поддержку обеих партий США.

"Для нас важно сохранить двухпартийную поддержку Украины... Мы понимаем, что есть некоторые опасные сигналы, поступающие от отдельных политиков США по сокращению помощи Украине", - говорит он.

Зеленский объяснил, что Украина ценит помощь, но не будет просить невозможного.

"Я ценю тех, кто говорит, что вы (американцы, - ред.) сделали достаточно. Поверьте мне, несмотря ни на что, я ценю помощь. Когда речь идет о слове "достаточно", мы, украинцы, не люди с чрезмерными аппетитами. Наша победа будет достаточной для нас", - заявил президент.

Зеленский также в очередной раз подчеркнул, что Украина не будет уступать территории, чтобы закончить войну быстрее, тем самым ответив на соответствующий призыв экс президента США Дональда Трампа.