Налоговая служба запустила для украинцев приложение

Об этом информирует прессслужба .

"С сегодняшнего дня мобильное приложение "Моя налоговая" от ГНС доступно пользователям. Приложение можно скачать на телефоны как на платформе Android, так и iOS", - говорится в заявлении.

Сообщается, что с помощью мобильного приложения граждане могут использовать электронные сервисы и платить налоги.

В разделе "Мои данные" украинцы могут получить информацию о своем адресе регистрации, фактическом месте жительства, объектах налогообложения, обязанности уплатить сумму денежного обязательства (ППР), а также состояние расчетов с бюджетом.

Нажав "Услуги" доступны: направление запроса на получение сведений о суммах выплаченных доходов и предоставлении налоговой декларации об имущественном положении и доходах (налоговая скидка).

В "Сообщениях" пользователи могут загрузить квитанции, выписки из Государственного реестра физических лиц, информацию из ГРФЛ об источниках/сумме начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога и военного сбора.

В случае возникновения вопросов о работе приложения и наличии предложений по усовершенствованию, ГНС просит обращаться по адресу [email protected] или по телефону 0 800 501 007 .

Приложение будет обновляться новыми функциями и сервисами.