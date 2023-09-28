Налоговая служба запустила для украинцев приложение
28 сентября Государственная налоговая служба представила мобильное приложение "Моя налоговая" для получения электронных сервисов для граждан
Об этом информирует прессслужба .
"С сегодняшнего дня мобильное приложение "Моя налоговая" от ГНС доступно пользователям. Приложение можно скачать на телефоны как на платформе Android, так и iOS", - говорится в заявлении.
Сообщается, что с помощью мобильного приложения граждане могут использовать электронные сервисы и платить налоги.
В разделе "Мои данные" украинцы могут получить информацию о своем адресе регистрации, фактическом месте жительства, объектах налогообложения, обязанности уплатить сумму денежного обязательства (ППР), а также состояние расчетов с бюджетом.
Нажав "Услуги" доступны: направление запроса на получение сведений о суммах выплаченных доходов и предоставлении налоговой декларации об имущественном положении и доходах (налоговая скидка).
В "Сообщениях" пользователи могут загрузить квитанции, выписки из Государственного реестра физических лиц, информацию из ГРФЛ об источниках/сумме начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога и военного сбора.
В случае возникновения вопросов о работе приложения и наличии предложений по усовершенствованию, ГНС просит обращаться по адресу [email protected] или по телефону 0 800 501 007 .
Приложение будет обновляться новыми функциями и сервисами.
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