Налоговая служба Швеции запретила супругам назвать ребенка Владимиром Путиным

Об этом сообщает Local .



Согласно шведским законам имена не должны быть оскорбительными или создавать риск для решения проблем носителю, а также не разрешаются имена, которые явно напоминают фамилии.



Неизвестно, что стало причиной отказа.



Согласно статистике в Швеции всего 1413 мужчин по имени Владимир, и один или никого по имени Путин (статистическая база данных не показывает конкретных данных ниже двух из соображений конфиденциальности).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb