Налоговая служба Швеции запретила супругам назвать ребенка Владимиром Путиным
В Швеции налоговая служба отклонила просьбу супругов из города Лахольма назвать ребенка Владимиром Путиным
Об этом сообщает Local .
Согласно шведским законам имена не должны быть оскорбительными или создавать риск для решения проблем носителю, а также не разрешаются имена, которые явно напоминают фамилии.
Неизвестно, что стало причиной отказа.
Согласно статистике в Швеции всего 1413 мужчин по имени Владимир, и один или никого по имени Путин (статистическая база данных не показывает конкретных данных ниже двух из соображений конфиденциальности).
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.63
Покупка 26.63Продажа 26.87
-
EUR
Покупка 31.4Продажа 31.78
- Актуальное
- Важное