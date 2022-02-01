"Налоговая не объясняла круглый год": Верещук назвала активность движения SaveФЛП следствием неосведомленности предпринимателей

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Их пугает неизвестность. Налоговая не объясняла круглый год, что и как нужно сделать. Они не знали, что PPO (кассовые аппараты, - ред.) можно установить бесплатно. И есть много этапов, которые они не знали. Мне кажется, здесь недоработка именно тех органов, которые должны были разъяснять", - рассказала Ирина Верещук.



По ее словам, участников акций SaveФЛП используют те, у кого есть политические амбиции.



"Надо забрать штрафы и оставить разъяснительную работу. Если так подходить к людям, то все будет хорошо", - подытожила министр.

Напомним, 17 декабря 2021 года представители движения по защите прав физических лиц предпринимателей SaveФЛП собрались на протест на улице Грушевского под Верховной Радой. Они потребовали принять законопроект № 5866-1, направленный на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

17 декабря 2021 года Верховная Рада Украины провалила перенос обязательного введения кассовых аппаратов для ФЛП еще на один год.

25 января участники акции SaveФЛП митинговали под зданием Рады - до 5 человек отвели в автозаки, участники акции подошли к машинам и между ними и полицией произошли столкновения.

Участники акции SaveФЛП объявили протест под бессрочным парламентом.

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