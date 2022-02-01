"Налоговая не объясняла круглый год": Верещук назвала активность движения SaveФЛП следствием неосведомленности предпринимателей
Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук назвала движение SaveФЛП следствием отсутствия разъяснений со стороны налоговой службы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Их пугает неизвестность. Налоговая не объясняла круглый год, что и как нужно сделать. Они не знали, что PPO (кассовые аппараты, - ред.) можно установить бесплатно. И есть много этапов, которые они не знали. Мне кажется, здесь недоработка именно тех органов, которые должны были разъяснять", - рассказала Ирина Верещук.
По ее словам, участников акций SaveФЛП используют те, у кого есть политические амбиции.
"Надо забрать штрафы и оставить разъяснительную работу. Если так подходить к людям, то все будет хорошо", - подытожила министр.
- Напомним, 17 декабря 2021 года представители движения по защите прав физических лиц предпринимателей SaveФЛП собрались на протест на улице Грушевского под Верховной Радой. Они потребовали принять законопроект № 5866-1, направленный на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.
- 17 декабря 2021 года Верховная Рада Украины провалила перенос обязательного введения кассовых аппаратов для ФЛП еще на один год.
- 25 января участники акции SaveФЛП митинговали под зданием Рады - до 5 человек отвели в автозаки, участники акции подошли к машинам и между ними и полицией произошли столкновения.
- Участники акции SaveФЛП объявили протест под бессрочным парламентом.
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