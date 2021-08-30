Налоговая амнистия: Минфин обнародовал инструкции по проведению добровольного декларирования

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.



Согласно обнародованной ведомством инфографикой, однократное добровольное декларирование будет проходить с 1 сентября 2021 по 1 сентября 2022 года. Оно будет предусматривать добровольное декларирование физическими лицами акты, которые размещены на территории Украины или за ее пределами, если они были получены за счет доходов, с которых не были уплачены налоги и сборы.



Отмечается, что принять участие в добровольном декларировании могут физические лица-резиденты Украины, в том числе и те, что являются самозанятыми. Также в декларировании могут принять лица, которые на данный момент не являются резидентами и налогоплательщиками в Украине, но которые были ими в момент получения объекта декларирования.





В то же время, запрещено подавать декларацию несовершеннолетним, недееспособным, а также лицам с ограниченной дееспособностью; подсанкционным лицам и лицам, которые по любой год, начиная с 2005 подавали декларации в соответствии с законодательством о предотвращении коррупции.





Объектами декларирования может быть недвижимость, в частности, земельные участки, объекты жилой и нежилой недвижимости; движимое имущество: транспорт, объекты искусства и антиквариата, драгоценные металлы и камни, ювелирные изделия и др; валютные ценности: банковские металлы, размещенные на счетах, национальная валюта, иностранная валюта (кроме наличных), права денежного требования; другие объекты: доли в бизнесе и другие корпоративные права, интеллектуальная собственность, ценные бумаги и финансовые инструменты, права на получение имущественной выгоды, не связанные с правом собственности на ценные бумаги и доли в бизнесе.





Не могут быть объектами декларирования активы, полученные лицом в результате преступной деятельности, кроме уклонения от налогов и сборов, а также нарушений валютного законодательства и законодательства об экономической конкуренции. Лицо также не сможет задекларировать АКТВ по которому было начать досудебное расследование, а также активы, которые находятся на счетах финучреждений государства-агрессора.





По информации Минфина, общая ставка декларирования составлять 5%, на зарубежные активы - 9%, на облигации внутреннего государственного займа - 2,5%. В качестве альтернативы плательщик может выбрать ставку 6%, 11,5% и 3% с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно.







В пресс-службе добавили, что не требует декларирования жилые квартиры площадью до 120 кв.м, жилые дома площадью до 240 кв.м и объекты незавершенного строительства. Также не нужно декларировать нежилые дома некоммерческого назначения общей площадью до 60 кв.м, земельные участки в пределах бесплатной передачи, одно транспортное средство личного некоммерческого использования и другие активы, стоимость которых не превышает 400 тыс. грн.





Задекларировать средства можно будет через электронный кабинет плательщика перед этим разместив средства на спецсчета в банке.





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