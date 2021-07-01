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Налоги для украинцев планируют повысить: Рада поддержала законопроект за основу

1 июля, 2021 четверг
19:26
Общество Рада

Народные депутаты поддержали за основу законопроект Кабинета министров №5600

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За документ проголосовали 264 депутата.

"Целью законопроектуа является обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений путем повышения эффективности использования экономических ресурсов страны, а также устранение пробелов действующего законодательства", - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины и других законодательных актов, которыми предлагается:

- увеличить на 5% ставки акцизного налога на алкогольные напитки, экологического налога (кроме ставок за выбросы двуокиси углерода в атмосферу стационарными источниками загрязнения, за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и за размещение малоопасных нетоксичных отходов горной промышленности) и рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины с учетом индекса потребительских цен 2020 года.

- ставки рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, рентной платы за специальное использование воды и рентной платы за специальное использование лесных ресурсов с учетом индекса цен производителей промышленной продукции 2020 года увеличить на 14,5%.

В законопроекте предлагается действующую ставку акциза за 1 л пива, заменить ставку за 1 л 100-процентного спирта, исходя из средневзвешенной крепости пива за 2019-2020 годы 4,88 процента объемных единиц и индекса потребительских цен 2020 года 5%.

Администрирование налогов и сборов:

- предоставить право контролирующим органам взымать налоговый долг, возникший в результате неуплаты самостоятельно определенного плательщиком денежного обязательства в налоговой декларации или уточняющем расчете, за счет наличности и/или средств со счетов в банках такого должника по решению контролирующего органа без обращения в суд;

- установить временное ограничение (по решению суда) в праве выезда руководителя юридического лица - должника за границу до полного погашения налогового долга.

Налоговые органы уполномочивают получать по запросу информацию (объяснение) от плательщика не только по факту выявленного правонарушения, но и по другим вопросам, связанным с налогообложением, возможных нарушениях в хозяйственной деятельности плательщика, осуществленных операциях.

Налог на доходы физических лиц:

- ввести налогообложение НДФЛ по ставке 18% доходов, полученных от продажи в течение отчетного налогового года третьего и последующих объектов недвижимости.

- освободить от налогообложения налогом на доходы физических лиц доходы, полученные налогоплательщиком в виде частичной или полной компенсации процентных (процентных) ставок, которая выплачивается в рамках бюджетной программы "Обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства" и государственной программы внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан жильем на условиях, определенных Кабинетом Министров Украины, а также суммы средств, полученных плательщиком налога на безвозвратной основе от Фонда развития инноваций.

Налог на добавленную стоимость:

Устанавливается ограничение бюджетного возмещения НДС для плательщиков-посредников, в случае приобретения и/или импорта товаров, в дальнейшем поставляются на таможенной территории Украины. Расширяется база налогообложения за счет налогообложения операций по поставке всего рынка жилья (объектов жилищного фонда), кроме строящегося жилья за бюджетные средства.

Обложению НДС подлежат операции по реализации Национальным банком Украины драгоценных металлов (кроме инвестиционного золота) физическим и юридическим лицам.

Акцизный налог:

Отменяется льгота по акцизному налогу для плательщиков, осуществляющих поставку электрической энергии (когенерационных и/или возобновляемых источников).

Закон ограничивает накопление запасов табачных изделий перед повышением ставок акцизного налога. На производителей и импортеров переносят обязанность уплаты 5% акцизного налога с розничных продаж табачных изделий, который сегодня платят субъекты розничной торговли.

Экологический налог:

Ставки экологического налога за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты увеличиваются в 1,6 раза. В 2029 году предусмотрено их повышение в 8 раз (постепенное).

Растут ставки экологического налога за выбросы двуокиси углерода (СО2) с 10 грн/т до 30 грн/тонну.

Закон повышает ставки экологического налога за отходы для предприятий горной промышленности с 0,49 грн до 1,5 грн/тонну.

Плата за землю:

Вводится налогообложения земельным налогом участков, право собственности на которые не оформлены, но они фактического используются.

Отменяются льготы по плате за землю за земельные участки, предоставленные учреждениям науки, которые полностью содержатся за счет средств государственного или местных бюджетов (в случае нецелевого использования земучастков).

Закон отменяет мораторий на индексации нормативной денежной оценки для всех земель, кроме сельскохозяйственных угодий, которая используется для целей налогообложения платой за землю.

Единый налог:

- исключить из плательщиков единого налога 4 группы плательщиков, основным видом деятельности которых является разведение домашней птицы, страусов и перепелов.

Закон предлагает не включать в состав дохода плательщиков единого налога 1-3 группы доходы, полученные в виде частичной или полной компенсации процентных (процентных) ставок, которая выплачивается в рамках: бюджетной программы "Обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства", госпрограммы внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечение граждан жильем на условиях, определенных Кабмином.

В состав дохода не будут включать и средства, полученные налогоплательщиком на безвозвратной основе от Фонда развития инноваций.

Военный сбор:

- освободить от налогообложения военным сбором доходы, полученные налогоплательщиком в виде частичной или полной компенсации процентных (процентных) ставок, которая выплачивается в рамках бюджетной программы "Обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства".

Кроме того, предлагается ввести для владельцев и пользователей земельных участков сельскохозяйственного назначения минимальное налоговое обязательство с 1 гектара такой земли.

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Верховная Рада
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