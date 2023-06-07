Налогообложение волонтерских сборов изначально бессмысленно.

Облагают налогом не волонтеров, потому что деньги все равно не их, а именно донатеров. Государство хочет вклиниться в процесс благотворительности, забрав себе 20% пожертвований. Это то все равно, что облагать налогов, например, нищих. Налог с благотворительности изначально бессмысленен.

Кроме того, волонтерские деньги уже обложены налогом — это пожертвования с зарплат, заработка и гонораров. Государство уже получило с них налог на прибыль, теперь это абсолютно чистые и свободные средства, и люди имеют право делать с ними что угодно, хоть выбрасывать в канаву.

Аккумулирование средств волонтерским движением не делает из них налогооблагаемой базы, потому что эти деньги не генерируют новые прибыли, например как депозиты. Они вообще не о прибыли, акцизе или собственности. То есть нечего облагать налогом вообще.

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Смешнее всего, это придумали во власти, которая перед выборами позиционировала себя как либертарианская, проповедующая минимум государственной власти и вмешательства ее в жизнь людей. И теперь эти "либертарианцы" монополизировали медиапространство и хотят прямо из кармана людей вытаскивать 20% лежащих там денег.

Тот, кто это придумал, просто грабитель. И самое смешное, это придумали во власти, которая перед выборами позиционировала себя как либертарианская, проповедующая минимум государственной власти и вмешательства ее в жизнь людей. И теперь эти "либертарианцы" монополизировали медиапространство и хотят прямо из кармана людей вытаскивать 20% лежащих там денег. Мои сто гривен в кармане и мои сто гривен у волонтера ничем не отличаются — это все те же деньги, на которые я мог купить коптер сам или делегировал это другому человеку. Но сам я за сто гривен нифига не куплю. А вот волонтерство как раз позволяет за небольшие суммы от тысяч людей покупать дорогие неподъемные для одного вещи.

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Налог с волонтерства — это не налогообложение волонтера, а просто отъем 1/5 наших донатов в бюджет, где они становятся частью мутных и плохо контролируемых схем. Это приведет к тому, что люди волонтерам просто перестанут давать деньги, потому что мотивация волонтерства как раз в прямых донатах тем, кому доверяют.

Если это не сознательное вредительство, я тогда не знаю, что это такое.

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блогер

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