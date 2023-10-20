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"Налог на Google": Украина собрала с техногигантов 10,2 млрд грн

20 октября, 2023 пятница
13:35
Экономика

Украина собрала 10,2 млрд грн НДС от нерезидентов, предоставляющих цифровые услуги в Украине, таких как Google, Netflix и OnlyFans

Об этом информирует народный депутат, глава профильного комитета Верховной Рады Данило Гетманцев .

"За время действия соответствующей нормы Налогового кодекса Украины (по состоянию на 01.10.2023) плательщиками НДС зарегистрировались 98 нерезидентов-поставщиков цифровых услуг, которыми в Государственный бюджет уплачен эквивалент 10,2 млрд грн", – говорится в заявлении.

Сообщается, что, в частности, в 2022 году поступило 4,3 млрд гривен, а в 2023 году - 5,9 млрд гривен.

Украина собрала НДС от гигантов цифровой индустрии после кропотливой индивидуальной работы по разъяснению положений законодательства, отвечающего Европейским и мировым стандартам.

Среди крупнейших плательщиков Google, Google Play и Netflix, объемы уплаты которых демонстрируют положительную динамику. Их платежи в июле - сентябре выросли (в иностранной валюте) по сравнению с апрелем - июнем на 5% и составили 21 млн евро.

Fenix International Limited, предоставляющий услуги индустрии развлечений для взрослых OnlyFans, уплатил в текущем году почти 1 млн долларов НДС, а в 2022 году – 889,5 тыс. долларов.

Сейчас идет кампания декларирования лицами-нерезидентами за ІІІ квартал 2023 года. Уже по 15 поданным на 17.10.2023 г. декларациям можно прогнозировать существенный рост начислений НДС за цифровые услуги. Окончательные итоги последуют во второй половине ноября 2023 года.

  • 25 мая сообщалось, что с начала года государственный бюджет Украины получил почти 3,2 млрд гривен благодаря "налогу на Google" – 20% НДС для мировых технологических гигантов.
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