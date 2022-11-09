Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Первой позицией Украины, по мнению нардепа, должно быть усиление ВСУ и оборонной способности внутри страны и в пределах антипутинской коалиции, особенно противовоздушной и противоракетной оборонными системами.

Для энергетической безопасности Украина должна получать необходимое оборудование, предоставлять энергетическим компаниям и ежедневно восстанавливать, прежде всего, энергетическую структуру, подачу тепла и света от Львова до Харькова.

Еще одним необходимым пунктом переговоров есть международные усилия. По словам Валентина Наливайченко, Владимир Зеленский абсолютно четко и адекватно озвучивает пять условий: вывод оккупантов, признание суверенитета и границ Украины по уставу ООН, наказание военных преступников, возмещение ущерба, нанесенного Россией: от резни в Буче до Мариуполя, Херсона.

"Эта позиция не просто выстрадана – она объективна. И очень важно, что и президент Франции ее поддержал, США всегда такую позицию занимали. Великобритания, Япония – тоже", - подчеркнул экс-председатель СБУ.

6 ноября The Washington Post сообщило, что администрация США неофициально просит Украину послать сигналы о готовности к переговорам с РФ и отменить запрет на диалог лично с российским президентом Владимиром Путиным.

7 ноября Президент Украины назвал условия "настоящих переговоров о мире" с Россией.

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