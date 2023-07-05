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Наличие ядерных зарядов на территории Беларуси маловероятно, - генерал Громов

5 июля, 2023 среда
12:37
Война с Россией

Генерал Алексей Громов не подтвердил информацию о доставке от России партии ядерных зарядов, которая должна была быть размещена на территории Беларуси

Об этом в интервью Укринформу сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Он отметил, что для хранения ядерных боеприпасов необходимо создать специальные условия и развернуть базу для их обслуживания. Это очень сложный технологический процесс.

Громов также подчеркнул, что на сегодняшний день наличие ядерных зарядов на территории Беларуси маловероятно.

"Насколько реальна угроза использования ядерного оружия против Украины - трудно сказать. Не надо забывать, что это война с коварным противником, который не придерживается международного права и готов на все ради достижения своих целей. Ярким примером для нас является уничтожение россиянами Каховской ГЭС" , – добавил Громов.

Ядерное оружие в Беларуси

Еще с середины марта президент РФ Владимир Путин начал шантажировать мир ядерным оружием и заявил , что до 1 июля в Беларуси будет достроено хранилище для российского тактического ядерного оружия.

В то же время в Институте изучения войны сообщили , что Путин заявил о расположении тактического ядерного оружия в Беларуси, чтобы напугать Запад и снизить эффективность контрнаступления Украины.

"Объявление о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси не имеет отношения к риску разжигания ядерной войны, который остается очень низким. Таким образом Путин лишь пытается использовать опасения Запада относительно ядерной эскалации", - написали в институте.

На следующий день после заявления Путина секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что размещение ядерного оружия РФ в Беларуси повышает уровень отторжения у белорусского общества России и Путина. В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил , что этим заявлением Владимир Путин признается в страхе проиграть войну.

В МИД Германии раскритиковали размещение Россией ядерного оружия в Беларуси и назвали это "попыткой устрашения".

Международная инициатива по запрещению ядерного оружия (ICAN) отметила, что размещение российского ядерного оружия в Беларуси может привести к катастрофе.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на намерения России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие и требует созвать Совбез ООН.

Также там обратились к белорусскому обществу с призывом не допустить преступлений России на их территории, ведь это еще больше превратит страну в заложника Москвы и будет иметь катастрофические последствия в будущем.

В апреле минобороны РФ сообщило о передаче Беларуси "искандеров", которые могут нести заряды в ядерном исполнении. А в конце мая белорусская армия провела учения, в ходе которых тренировалась наносить удары "искандерами".

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что ядерное оружие может быть применено с территории Беларуси только в случае непосредственной угрозы его стране.

14 июня белорусский диктатор сказал, что страна уже начала получать ядерное оружие от РФ. При этом он подчеркнул, что оно может быть применено с территории Беларуси только в случае непосредственной угрозы его стране.

16 июня Путин сообщил, что РФ передала часть ядерных зарядов в Беларусь. Остальные будут переданы до конца года.

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов отметил, что Россия еще не переместила в Беларусь ни одной ядерной боеголовки. Он убежден, что Россия не применит ядерное оружие в войне против Украины.

Украина
Россия
Белорусь
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