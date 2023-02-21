Наличие вооружения позволяет ВСУ отбросить противника от окрестностей Бахмута, - боец батальона "Свобода" Лысенко
Боец батальона "Свобода" Ярослав Лысенко считает, что в ближайшие несколько недель ВСУ смогут отбросить противника от окрестностей Бахмута
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"У нас все стабильно. Бахмут никто не отдал и не собирается отдавать. Бахмут не окружен. Наше подразделение в апреле защищал Северодонецк и вот тогда можно было говорить об окружении города. С Бахмутом совсем другая ситуация. Наше подразделение не только смогло удержать позиции, а смог продвинуться в сторону дорог, ведущих к Славянску и Константиновке", - рассказал Лысенко.
Боец батальона "Свобода" подчеркнул, что ВСУ готовятся к освобождению оккупированных территорий Донбасса и Луганской области.
"Я думаю, что при том наличии вооружения, которое мы имеем, мы сможем отбросить противника из окраин Бахмута в ближайшие несколько недель. Также при благоприятных условиях мы сможем контратаковать дальше. Ведь наша цель на сегодня, кроме обороны Бахмута, освобождения оккупированного Донецка. Также очень важное стратегическое значение будет иметь увольнение Лисичанска и Северодонецка", - добавил он.
- 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что нашей стране важно отстоять Бахмут , но не любой ценой, а пока это будет разумно.
- Министерство обороны Британии пишет, что Россия к годовщине вторжения в Украину может объявить о захвате Бахмута, независимо от того, под чьим контролем останется город в Донецкой области.
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