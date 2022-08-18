Наличие виз у граждан РФ не означает разрешения на въезд в Латвию, – посол Мищенко

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Латвия с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину прекратила выдачу виз россиянам, то есть с 25 февраля визы выдаются в исключительных случаях. 11 августа парламент Латвии принял заявление , признающее Россию поддерживающей терроризм страной. В этом заявлении Латвия обращается ко всем странам ЕС, чтобы запретить въезд с туристическими визами гражданам РФ", – отметил посол Украины в Латвии.



Александр Мищенко отметил, что был лично на этом историческом заседании парламента Латвии и слышал аргументы, звучавшие от парламентариев. Один из таких аргументов достаточно четко объясняет позицию Латвии: некий военнослужащий РФ убивает украинцев, зарабатывает на этом деньги, а затем едет в Испанию на курорт отдыхать, то есть страны, принимающие российских туристов, потребляют деньги, добытые за убийство украинцев, что аморально и алогично. Потому парламент Латвии практически единогласно проголосовал за эту резолюцию и признал Россию страной, действующей против Украины террористическими методами.



"Сейчас на границе Латвии с РФ действует схема, по которой проводится тестирование всех россиян, желающих въехать в Латвию. А те граждане РФ, которые уже имели визы, исследуются, например, на предмет того, насколько человек в соцсетях высказывался о войне, поддерживал Украину или наоборот не поддерживал Украину. То есть плотный пересмотр уже принятых решений, поэтому наличие визы не означает, что россиянин может получить разрешение на въезд в Латвию", - пояснил дипломат.



Мищенко подчеркнул, что Латвия четко отдает себе отчет в том, с кем мы имеем дело, и понимает, что нужен полный комплекс ограничивающих мер.

1 августа в Латвии приостанавливают действие соглашения об упрощенном пересечении границы жителями районов вблизи России

14 августа президент Латвии Эгилс Левитс подчеркнул, что будут введены дополнительные санкции против России, в частности Латвия должна пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство и аннулировать их тем, кто поддерживает военную агрессию.

16 августа премьер-министр страны Латвии Кришьянис Кариньш заявил , что Латвия будет продлевать россиянам временные разрешения на проживание только в исключительных случаях.

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