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Наличие антител не означает полный иммунитет от COVID, – главный санврач Кузин

20 января, 2022 четверг
14:17
Коронавирус тест COVID

Наличие антител не означает, что у человека уже полностью сформирован иммунитет к COVID-19, а их отсутствие не означает, что человек совсем не защищен

Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель Министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин.

"Вынужден опровергнуть, ведь наличие антител не означает, что у человека уже полностью сформирован иммунитет к COVID-19. Также их отсутствие не означает, что человек вовсе не защищен, ведь антитела не единственное звено иммунной защиты", - заявил Кузин.

Отмечается, что тест на антитела показывает только то, что человек болел COVID-19 или привит против него. Пока неизвестно, какое именно количество антител обеспечивает адекватную защиту. У многих из переболевших COVID-19 вообще не обнаружили антител.

"В то же время, кроме антител, бороться с инфекцией также помогают и другие агенты. Речь идет о Т-лимфоцитах, или Т-клетках. Они играют важную роль в формировании иммунной защиты. Антитела в первую очередь не дают вирусу проникнуть в клетку. Если ему это все таки удастся, то в борьбу вступают Т-лимфоциты. Они помогают организму быстро обезвредить зараженные вирусом клетки и победить болезнь, а также стимулируют создание антител", - пишет Игорь Кузин.

Санврач рассказал, если вы переболели и имеете антитела, не гарантирует того, что вы не инфицируетесь снова. Впрочем, если после болезни вы вакцинируетесь, то это вдвое улучшит ваши шансы не заразиться повторно.

Кроме того, нет научных исследований, которые могли бы точно сказать, что конкретный титр антител защитит человека от повторного инфицирования или риска тяжелого течения. Но есть много исследований, указывающих на то, что вакцинация защищает от тяжелого течения и смерти вследствие коронавирусной болезни.

"Отметим, что результаты тестирования на антитела не являются основанием для формирования сертификата о выздоровлении от COVID-19", - уточнил заместитель Министра здравоохранения.

Он подытожил, что тест на антитела показывает только их наличие или отсутствие и не позволяет предположить, насколько человек защищен от рисков COVID-19.

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Антитела
COVID-19
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