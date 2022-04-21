Налаживал быт окупантов и сообщал им данные об ВСУ: депутату Херсонского горсовета объявили подозрение
Офис генпрокурора объявил подозрение депутату Херсонского горсовета, который налаживал быт оккупантов и сообщал им информацию об ВСУ, проукраинских активистах и правоохранителях
Об этом сообщил Офис генпрокурора .
"При процессуальном руководстве прокуроров Херсонской областной прокуратуры депутату Херсонского горсовета от политической партии "Нам здесь жить" сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Также ему избрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей", - отметили в ОГПУ.
Подозреваемый перешел на сторону россиян. Имея доступ к соответствующим документам, он собирал и передавал российскому куратору информацию о проукраинских политических деятелях, активистах, правоохранителях, участниках войны на Востоке Украины и другие сведения.
Кроме того, депутат призвал чиновников региона сотрудничать с оккупантами, организовывал размещение российских военных и способствовал ремонту их техники. В целях дискредитации власти Украины он участвовал в создании пророссийскими медиа пропаганды для прихода "русского мира" на Херсонщину.
Досудебное расследование проводит Управление СБУ в Херсонской области.
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