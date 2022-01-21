Накопление военных сил РФ на украинской границе – это форма экономической гибридной войны, – Пендзин

Об этом эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.

"Яркий пример экономической гибридной войны – это скученность военных сил на границе, что оказывает большое влияние на финансовые рынки. Мы видели, как сильно упали в последние 18 дней цены украинских облигаций на европейском финансовом рынке. Провалились украинские евробонды, резко сократилась возможность привлечения финансовых ресурсов", – сказал он.

Пендзин объяснил, что у Украины есть значительный государственный долг, обслуживать который можно только за счет рефинансирования или привлечения новых средств на долговом рынке.

“Сейчас для нас европейские финансовые рынки закрыты, потому что уровень риска привлечения европейских бондов очень высок. Сегодня мы можем привлечь финансирование под доходность 12–13% в долларов. 18 дней назад мы могли привлечь около 7,5%”, – объяснил экономист.

Напомним, Национальный банк Украины признал , что Украина временно потеряла доступ к внешним рынкам капитала из-за высоких уровней ставок, которые достигли "стрессовых уровней".