Накопление сил России на правобережье Херсонщины можно легко отрезать, перебив пути сообщения, - Згурец
Аналитик Defence Express Сергей Згурец рассказал, что накопление сил страны-агрессора Российской Федерации на правобережье Херсонщины можно легко отрезать, перебив пути сообщения
Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Правый берег Днепра в Херсонской области – это та территория, где накопление сил России можно легко отрезать, перебив линии сообщения оккупантов", - отметил Згурец.
Аналитик добавил, что украинская армия ждет подходящего момента, чтобы отрезать россиян в Херсонской области.
"Создается впечатление, что Вооруженные силы Украины ожидают определенного накопления российских войск на правобережье Херсонщины, чтобы потом провести операцию по полному отрезанию сил оккупантов", - отметил Сергей Згурец.
- 3 августа британская разведка указала на главную проблему России после ударов ВСУ по мостам и железной дороге в Херсонской области.
- По данным Генштаба ВСУ с 24 февраля по 3 августа оккупанты потеряли около 41 350 военных , 1774 танка, 939 систем артиллерии и 740 беспилотников.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.98
Покупка 38.98Продажа 39.85
-
EUR
Покупка 39.27Продажа 40.49
- Актуальное
- Важное