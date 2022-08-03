Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Правый берег Днепра в Херсонской области – это та территория, где накопление сил России можно легко отрезать, перебив линии сообщения оккупантов", - отметил Згурец.

Аналитик добавил, что украинская армия ждет подходящего момента, чтобы отрезать россиян в Херсонской области.

"Создается впечатление, что Вооруженные силы Украины ожидают определенного накопления российских войск на правобережье Херсонщины, чтобы потом провести операцию по полному отрезанию сил оккупантов", - отметил Сергей Згурец.

3 августа британская разведка указала на главную проблему России после ударов ВСУ по мостам и железной дороге в Херсонской области.

По данным Генштаба ВСУ с 24 февраля по 3 августа оккупанты потеряли около 41 350 военных , 1774 танка, 939 систем артиллерии и 740 беспилотников.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb