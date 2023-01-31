Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Россия также может брать танки и боеприпасы в Северной Корее. Сейчас РФ входит в экономическое сотрудничество с Ираном, также есть Беларусь. Может наступить момент, когда сосредоточение оружия с обеих сторон может привести к такой Первой мировой войне, когда накопление оружия не будет позволять той или иной стороне проводить наступательные операции", – отметил Костенко.

По словам полковника СБУ, накопление оружия с обеих сторон может остановить фронт на долгое время.

"Фронт может остановиться, пока мы не сможем выбить российский ресурс и потом сделать наступление. Не сомневаюсь в нашей победе. Но если так случится, то путем накопления Россией большого количества техники, война может затянуться дольше, чем мы этого ожидаем", - подытожил Костенко.

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