Накопление оружия с обеих сторон может остановить фронт на время, - полковник СБУ Костенко
Народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко отметил, что Россия остается ресурсной страной
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Россия также может брать танки и боеприпасы в Северной Корее. Сейчас РФ входит в экономическое сотрудничество с Ираном, также есть Беларусь. Может наступить момент, когда сосредоточение оружия с обеих сторон может привести к такой Первой мировой войне, когда накопление оружия не будет позволять той или иной стороне проводить наступательные операции", – отметил Костенко.
По словам полковника СБУ, накопление оружия с обеих сторон может остановить фронт на долгое время.
"Фронт может остановиться, пока мы не сможем выбить российский ресурс и потом сделать наступление. Не сомневаюсь в нашей победе. Но если так случится, то путем накопления Россией большого количества техники, война может затянуться дольше, чем мы этого ожидаем", - подытожил Костенко.
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