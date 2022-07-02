Об этом пишет Washington Post.

Издание сообщает, что после полномасштабного вторжения России администрация Байдена выделила более 6,9 миллиарда долларов США на вооружение и другую помощь в сфере безопасности Украине.

Кори Шаке, директор исследований внешней и оборонной политики в Американском институте предпринимательства, раскритиковала Пентагон по поводу типа и количества оружия, которое они предоставляют, сказав, что Соединенные Штаты могли бы прислать больше и быстрее.

Шаке оценила, что украинские силы способны выиграть войну и, вероятно, накапливают оружие перед большим контрнаступлением, которое не может начаться, пока у них не будет достаточно техники, чтобы выбить россиян.

"Нам просто нужно надавить на педаль газа и помочь им добиться успеха как можно скорее", - сказала она.

Украинский чиновник, говоривший на правах анонимности, сказал, что поток американского оружия зачастую недостаточно быстрый.

"Нам нужно много этого на вчера, даже не на завтра. Мы теряем самое ценное: наших солдат и офицеров. Поэтому нам нужно тяжелое оружие быстрее и как можно больше", - сказал он.

Бенджамин Фридман, политический директор Defence Priorities, сказал, что заявленная Украиной цель вытеснить российские войска кажется "все более нереальной" и что администрация Байдена должна надавить на Украину, чтобы она шла на переговоры с Россией и стремилась к политическому урегулированию.

"Никто не хочет, чтобы они уступали территорию, или вряд ли кто-то хочет, чтобы они уступали территорию. Но вы должны честно оценить ситуацию и сказать, что вы получите мир взамен территории. Я считаю, что мы должны делать больше, чтобы давить на них , и я считаю, что мы оказываем медвежью услугу не только обычным украинцам, но в меньшей степени американцам и всем остальным, кто страдает от экономических проблем из-за войны", - сказал Фридман.

Член палаты представителей США Питер Мейер сказал, что боевые действия сейчас имеют четко определенную линию конфликта, территория медленно переходит из рук в руки. По его словам, может быть сложно понять нюансы того, что будет дальше.

Конгрессмен Ро Ханна (штат Калифорния) сказал, что, хотя он одобряет цель администрации не дать России захватить Киев, Соединенные Штаты не могут смириться с "длительным, бесконечным конфликтом, сеющим хаос для американской экономики и глобальной экономики".

По его словам, демократы не согласились поддерживать Украину любой ценой.

"Люди не хотят видеть примиренное отношение к тому, что это будет просто продолжаться. Каков план на дипломатическом фронте?" - сказал Ханна.

1 июля министерство обороны США подтвердило предоставление Украине очередного пакета военной помощи в размере $820 млн.

2 июля Пентагон прокомментировал "жест доброй воли" РФ на Змеином. В министерстве обороны США заявили, что остров Змеиный в Черном море был освобожден от россиян благодаря успешным действиям украинских военных.

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