Накопительные пенсии: в Нацкомиссии по ценным бумагам рассказали, как будут гарантировать защиту вкладов

Об этом сообщает Правительственный портал.



По словам члена НКЦБФР Юрия Бойко, создание механизма гарантирования вкладов в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) будет зависеть от того, какую модель выберет для себя Украину.



"Если смотреть на европейский и международный опыт, то на всех рынках работают разные модели. Однако, когда мы говорим о гарантии, то по моему мнению, здесь уместнее рассматривать систему рисков. Она является более масштабной. Это комплекс мероприятий, начиная как с системы функционирования инфраструктуры, которая должна обеспечить гарантии, так и самой формы гарантий, которые между собой тесно связаны", - цитирует пресс-служба слова Бойко.



Так, по информации ведомства, есть три формы защиты от инвестиционного риска: отказ от механизма гарантий с использованием инструментов финансового рынка, например производных ценных бумаг; использование гарантий возврата, предоставленные третьими лицами; создание резервных фондов как в самом НПФ, так и на уровне компаний по управлению активами.



В мировой практике также используют гарантии возврата капитала, гарантии фиксированной доходности, инфляционно-ориентированную или индексные-ориентированную гарантию, а также текущую номинальную и плавающую гарантии.



При этом в пресс-службе отметили, что гарантии не бывают бесплатными и чем больше объем ними покрывается, тем они дороже. В конечном итоге за них платят или налогоплательщики, или участники системы в виде недополученной доходности собственных инвестиций.

Бойко добавил, что сегодня предусмотрена четкая структура, куда именно могут быть вложены пенсионные средства. Сейчас проблема существует именно с финансовыми инструментами, поскольку единственным подходящим инструментом для вложения пенсионных средств являются облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). По его словам, НКЦБФР сейчас работает над предоставлением рынкам капитала широкого спектра эффективных финансовых инструментов, которые будут использоваться для формирования качественного портфеля пенсионных инвестиций.