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Накопительные пенсии: в Нацкомиссии по ценным бумагам рассказали, как будут гарантировать защиту вкладов

30 сентября, 2021 четверг
15:37
Экономика пенсия

В Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) рассказали, как гарантировать защиту вкладов в пенсионных фондах

Об этом сообщает Правительственный портал.

По словам члена НКЦБФР Юрия Бойко, создание механизма гарантирования вкладов в негосударственных пенсионных фондх будет зависеть от того, какую модель накопительной пенсии выберет Украина.

"Если смотреть на международный опыт, то на всех рынках работают разные модели. Однако, когда мы говорим о гарантии, то по моему мнению, здесь уместнее рассматривать систему рисков. Она является более масштабной. Это комплекс мероприятий, начиная как с системы функционирования инфраструктуры, которая должна обеспечить гарантии, так и самой формы гарантий, которые между собой тесно связаны ", - цитирует пресс-служба слова Бойко.

Отмечается, что существует три формы защиты от инвестиционного риска: отказ от механизма гарантий по использованию инструментов финансового рынка, например, производных ценных бумаг; использование гарантий возврата; создание резервных фондов в самом пенсионном фонде, так и на уровне компаний по управлению активами.

В пресс-службе добавили, что в мировой практике встречаются такие формы гарантий, как гарантия возврата капитала, гарантия фиксированной доходности, а также инфляционно-ориентированная или индексные-ориентированная гарантия, которая обеспечивает доходность на уровне индекса потребительских цен; ежегодная номинальная гарантия и плавающая гарантия.

В то же время, в пресс-службе заметили, что каждый из таких видов гарантий имеет свою цену. За них в результате рассчитываются налогоплательщики (в случае госгарантий), или участники системы (в виде недополученной доходности собственных инвестиций). Чем больше объем покрывается гарантией, тем она дороже.

При этом Бойко добавил, что сегодня для пенсионных накоплений предусмотрена четкая структура, куда именно могут быть вложены пенсионные средства. Сейчас, по его словам, проблема именно с финансовыми инструментами, поскольку единственным пригодным финансовым инструментом для вложения пенсионных средств являются облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Комиссия же работает над предоставлением широкого спектра эффективных финансовых инструментов, которые будут использоваться для формирования качественного портфеля пенсионных инвестиций.

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пенсии
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