Накопительные пенсии будут финансироваться за счет граждан Украины, других вариантов нет, - Козак

Инвестиционный банкир сообщил об этом в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.

"Часть взносов будет забираться в рамках единого социального взноса - в пределах тех 22%, которые сегодня работодатель платит по объему Фонда оплаты труда. 1% будет отщепляться и идти не в пенсионный фонд или иные внебюджетные фонды, а сюда - именно на личный счет гражданина. Плюс еще 1% будет давать государство из, пожалуй, государственного бюджета. Есть еще такая опция, в первый год это будет не 1 + 1 процент, а 0,5 + 0,5 процента для того, чтобы протестировать систему. В общем, это большие средства. Если Фонд оплаты труда сегодня в Украине - это около 2 триллионов гривен, то 1% - это 20 млрд гривен, которые соберутся на этих индивидуальных накопительных счета наших граждан. Но, как я сказал, граждане никоим образом не пострадают: их доходы не уменьшатся ", - отметил Козак.

На вопрос, не пострадает ли государственный бюджет, ведь один процент к накопительной пенсии надо добавить, соответственно откуда-то надо его убрать, финансист ответил, что чиновники решили не забирать этот процент у граждан, а следовательно - в пенсионный фонд. То есть пока за счет государственного бюджета будет финансироваться накопительная система.

"Все накопительные пенсии будут финансироваться, конечно, за счет граждан Украины. Именно тех, кто работает. То есть эти люди должны наполнять пенсионный фонд, других вариантов нет. Иначе, как за счет взносов, которые будут накапливаться на этих счетах, невозможно построить этот уровень. В общем, мы строим накопительную пенсионную систему, мы строим многоуровневую пенсионную систему. Возможно, это будет так называемый базовый уровень, когда все украинцы будут получать определенную базовую пенсию, которая не будет зависеть от стажа работы. Это будет аналог базового дохода + накопительная добровольная + накопительная обязательная. В общем, когда система состоит из нескольких независимых уровней, она более стабильна и устойчива - это именно то, что мы хотим построить ", - заметил Козак.

