Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Накопительная пенсионная система сейчас не ко времени. Есть хорошая новость, что налог в размере 1% не будет дополнительным, он будет уплачиваться из единого социального взноса, который работодатель платит за рабочего в пенсионный фонд. И этот процент рассчитают с работодателя. То есть часть с этот вклад вместо пенсионного фонда Украины будет направлен на накопительную систему. Пенсионеры, которые сейчас получают пенсии, получат меньше средств, чем могли бы иметь. Или государство должно перекрывать этот дефицит пенсионного фонда", - пояснила Репко.

Эксперт по экономике также добавил, что вкладывать средства во время войны опасно.

"Даже доходность ОВГЗ (облигации внутренних государственных займов, - ред.), считавшегося до войны безопасным и единственным доступным для инвестиций инструментом, сейчас не перекрывает инфляцию. На следующий год инфляция прогнозируется на уровне 28%, годовые ОВГЗ приносят 14%. по умолчанию человек сразу получает обесценивание своих средств", - отметила Репко.

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