Накопительная пенсия: Минсоцполитики предлагает удвоить добровольные взносы для поощрения украинцев к участию в новой системе
Министерство социальной политики предложило не делать обязательными страховые взносы для населения в рамках внедрения накопительных пенсий, но поощрять это делать через удвоение их суммы в рамках 1% от заработной платы
Об этом сообщает Правительственный портал.
"Минсоцполитики предлагает не обязывать людей платить взносы на общеобязательное накопительное пенсионное обеспечение за свой счет, но поощрять их это делать через 100% бонус от государства в рамках 1% от заработной платы на старте работы системы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ведомство зарегистрировало законопроект №2683-3 "Об общеобязательном накопительное пенсионное обеспечение" с учетом этих положений.
Согласно этому документу, предлагается следующая модель накопительных взносов. Обязательные взносы на индивидуальные счета работника в размере 1% платить работодатель за счет снижения ЕСВ. Застрахованные лица при этом также будут платить добровольные взносы на собственные индивидуальные счета в размере 1% с собственной заработной платы на условиях автозаписи с правом отказа. Люди, которые не отказались от добровольной уплаты накопительных взносов из собственной зарплаты, получат от государства дополнительные стимулирующие взносы в размере 1%.
Следовательно, все застрахованные лица автоматически станут участниками второго уровня пенсионной системы и получат от 1% до 3% от своей заработной платы на собственные пенсионные счета, согласно своему выбору.
В ведомстве также отметили, что налоговое давление на работодателей не повысится, поскольку ЕСВ снизится на размер накопительного взноса.
Кроме того, человек имеет право в любой момент отказаться от уплаты добровольного накопительного взноса по собственной зарплаты. Дополнительные стимулирующие взносы от государства на индивидуальный счет в этом случае прекращаются. После отказа остается право возобновить уплату добровольных взносов в любое время по собственному желанию с одновременным восстановлением уплаты стимулирующего взноса от государства.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.13
Покупка 26.13Продажа 26.37
-
EUR
Покупка 30.31Продажа 30.67
- Актуальное
- Важное