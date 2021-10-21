Накопительная пенсия: Минсоцполитики предлагает удвоить добровольные взносы для поощрения украинцев к участию в новой системе

Об этом сообщает Правительственный портал.



"Минсоцполитики предлагает не обязывать людей платить взносы на общеобязательное накопительное пенсионное обеспечение за свой счет, но поощрять их это делать через 100% бонус от государства в рамках 1% от заработной платы на старте работы системы", - говорится в сообщении.



Отмечается, что ведомство зарегистрировало законопроект №2683-3 "Об общеобязательном накопительное пенсионное обеспечение" с учетом этих положений.



Согласно этому документу, предлагается следующая модель накопительных взносов. Обязательные взносы на индивидуальные счета работника в размере 1% платить работодатель за счет снижения ЕСВ. Застрахованные лица при этом также будут платить добровольные взносы на собственные индивидуальные счета в размере 1% с собственной заработной платы на условиях автозаписи с правом отказа. Люди, которые не отказались от добровольной уплаты накопительных взносов из собственной зарплаты, получат от государства дополнительные стимулирующие взносы в размере 1%.



Следовательно, все застрахованные лица автоматически станут участниками второго уровня пенсионной системы и получат от 1% до 3% от своей заработной платы на собственные пенсионные счета, согласно своему выбору.



В ведомстве также отметили, что налоговое давление на работодателей не повысится, поскольку ЕСВ снизится на размер накопительного взноса.



Кроме того, человек имеет право в любой момент отказаться от уплаты добровольного накопительного взноса по собственной зарплаты. Дополнительные стимулирующие взносы от государства на индивидуальный счет в этом случае прекращаются. После отказа остается право возобновить уплату добровольных взносов в любое время по собственному желанию с одновременным восстановлением уплаты стимулирующего взноса от государства.

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