Что ж, G7 сделала все, чтобы оформить окончательное и безвозвратное решение путинского вопроса. В частности, речь идет о том, что он и его приспешники будут привлечены к ответственности. Насколько мы понимаем, вне зависимости от того, когда он будет вынужден выйти на переговоры.

Это не первое заявление G7 на этот счет. Кстати, давно заметил, что G7 прямо на глазах превращается в "Большую восьмерку". Об этом свидетельствует предварительная встреча 12 октября, спустя два дня после начала варварской кампании разрушения украинской инфраструктуры. Тогда в заявлении были отмечены важные моменты. Атака на украинскую инфраструктуру названа военным преступлением, все главы семи государств заявили о своем намерении привлечь ответственных к наказанию.

В заявлении, объявленном два дня назад, уже индивидуально сказано, что Путин — военный преступник, и мы твердо заявляем, что намерены привлечь его к ответственности. Это очень важный шаг. Хотя главное уже было сказано и в первом заявлении "Большой семерки", если хотите - "Большой восьмерки", где еще раз подчеркивается, что все главы государств "Большой семерки" соглашаются на план мира Зеленского. То есть это уже не план мира Зеленского, а категорическое требование или даже ультиматум цивилизованного мира. Напомним, он состоит из четырех пунктов.

Первый — победа Украины и полное восстановление территориальной целостности, включая возвращение Крыма. Второй пункт — это гарантии безопасности Украины после войны. Этот пункт был сформирован еще 14 октября на исторической, на мой взгляд, встрече министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте, и был конкретизирован практически как единственная гарантия. Как сказал Столтенберг, пункт будет воплощен после победы Украины и принятия Украины в члены НАТО. Третий пункт – это восстановление экономики Украины, в том числе за счет репараций, наложенных на Россию. Четвертый – привлечение к ответственности главных российских преступников. Это уже жесткая позиция Запада, и она будет реализована. Одновременно со встречей в Бухаресте прошла встреча министров юстиции государств "Большой семерки" в Берлине, на которой разрабатывались механизмы создания трибунала над главными военными преступниками.

Но есть один момент – получить этого кабанчика, который пытается сделать все, чтобы не попасть в руки мировой юстиции. Мы понимаем, это касается не только Путина, но и остальных военных преступников, заседающих в Кремле. И здесь ключевой момент – когда, по вашему мнению, произойдет в нынешней ситуации переломный или ключевой момент, который позволит применить все рычаги влияния для того, чтобы просто разрушить управленческую вертикаль.

Политически об этом было заявлено на той же встрече в Берлине. Ваш вопрос был задан на встрече 29 июня министру юстиции Германии Ханеман: "А как будут главные преступники доставлены в зал трибунала над негодяями?". Он ответил довольно решительно. В первую очередь он сказал, что если эти преступники окажутся на территории государств-основателей спецтрибунала, то власти выдадут ордер, по которому их арестуют. И далее он сказал, что после победы Украины, согласно мирному договору Украины с Россией, власти должны будут выдать этих преступников международному правосудию.

Понятно, что как в заявлении Столтенберга, так и Ханемана, слова "победа Украины" употребляются в рутинном контексте, как не вызывающие в себе сомнений реальности. Суть ответа ясна: преступники будут наказаны после победы Украины, то есть после разрешения конфликта на поле боя.

Напомню еще одну формулу Столтенберга, ведь в последнее время он очень радует нас, в отличие от своего поведения перед войной. Он заявил, что войны, как правило, завершаются за столом переговоров, а их судьба разрешается на поле боя. Это та самая логическая позиция Запада, которая сформировалась буквально в последние две недели, и с каждым днем она все крепнет. Еще раз повторюсь в вашей программе, и снова приведу слова Столтенберга, которые лучше всего отражают сегодняшнее понимание происходящего Западом, на чьей стороне истина российско-украинской войны. Это позиция, которой все мы, сторонники независимой Украины, добивались столько лет. Столтенберг сказал, отвечая на вопрос: "Не кажется ли вам, что нам, Западу, Европе, приходится платить дорогую цену за войну в Украине – и инфляция, и трудности с энергоснабжением?". На что он хорошо ответил: "Мы платим деньгами, а украинцы платят кровью, и если Украина не выстоит, а Путин добьется успеха, тогда мы будем платить эту высокую цену. Поэтому мы будем делать все, чтобы поддержать Украину".

Наконец, Запад прозрел до этого понимания, это приговор путинскому режиму.

Понимаем, что стоим перед большой дилеммой. Позиция Запада четкая, консолидированная, и в то же время не менее консолидированная позиция Путина, который решил протягивать военную авантюру в долгую войну, и сейчас он делает все возможное и невозможное для того, чтобы сформировать новые дополнительные силы. Понимаем, что он будет их разворачивать, а, скорее всего, уже разворачивает на северном плацдарме – речь идет о территории Республики Беларусь. Здесь не вопрос, что там будет разрешать или не будет Лукашенко. Он может сражаться упав, рассказывать очередные басни или просить Путина, неважно. Есть ощущение, что решение уже принято. Буквально несколько минут назад я общался с бывшим командующим сухопутными войсками Республики Польша, бывшим заместителем министра обороны Польши генералом Вальдемаром Скшипчаком. Тот отметил, что идет насыщение белорусской территории российской техникой и военными.

Лукашенко будет противиться, "петлять" до самого конца. Макей же "петлял" и пытался сопротивляться. Да, это сигнал Путина Лукашенко. Если Путин заставит его, то у Лукашенко 20-30 тысяч боеспособных войск, и вероятно, что они вернут оружие против Лукашенко и даже против российских войск, если убедятся, что

Путин подтолкнул к перевороту и практически оккупировал Беларусь.

Мне кажется, Путин может пойти на такое, но это будет одним из самоубийственных решений, которыми он в последнее время руководствуется, в конце концов других у него не осталось.

Важно другое, и об этом буквально на днях заявил генерал Залужный – что нужно для победы. Мы с вами обсуждали это не раз. Это танки, артиллерия, самолеты, то есть набор, который до последнего придерживают американцы. Мне очень знаковым кажется решение о передаче систем Patriot. Прежде всего, это усиление системы противовоздушной обороны, собственно, это важно с технической стороны, но это тоже весомый политический и психологический шаг.

Американцы начали отказываться от самоограничений, которые наложили на себя.

В чем же была проблема, здесь говорю была, потому что уже не сомневаюсь, что этот вопрос решен. Эта система настолько сложная, что она нуждается в эксплуатации специальной подготовки. Это не значит, что в нем должны быть полностью американские расчеты. Нет, это будут украинские экипажи в Patriot, но, так или иначе, должно быть присутствие американских военных.

Американцы избегали двух вещей, они наложили на себя два принципиальных ограничения. Первое – неучастие американских военных в боевых действиях в Украине, даже в минимальном присутствии. Второе – предоставление Украине дальнобойного вооружения и ракет, которые могут наносить удары по территории России. Вот этот принципиальный ответ, как вы подчеркнули, нетривиальное принципиальное решение относительно отказа от одного стоп-листа, по-моему, может быть знаком для полного отказа американцев от искусственных, наложенных на себя ограничений.

Многие в Вашингтоне говорят в таком контексте. Как говорили американцы, все эти ограничения основывались на желании избежать эскалации в военном конфликте. Но мы с вами понимаем, что желание избежать эскалации означает ограничение действий Украины и союзников и открывает возможности для неограниченной эскалации путинского режима. О каких ограничениях может идти речь, когда Путин ведет войну на самом высоком уровне эскалации — геноцид украинского народа, и свои цели он не скрывает. Это мелочи, конечно, но нынешнее заявление Захаровой о том, что она возмущено решением Азербайджана, который предоставляет генераторы для замены разрушенной украинской инфраструктуры. Она не стесняется и прямо говорит, что мы уничтожаем инфраструктуру Украины, которая может использоваться в военных целях. Поэтому акт Азербайджана является помощью нашему военному противнику. Тысячный раз они повторяют, что целью является геноцид. Это затрагивает Запад, и насколько я понимаю, тезис "избежать эскалации" исключается из стратегической позиции.

Это уже не конвенционная война. Это уже откровенная попытка реализации геноцидной стратегии и тактики. Понимаем, что это еще не конец истории. Вы вспомнили Захарову, а есть еще такой депутат от "Справедливой России" Нилов, который пообещал мальчику, что он убьет его ракетой, ударив по его дому в Киеве. Вот такие у них в головах. И здесь не история об отдельно взятом депутате Нилове, а это определенный тренд. Я не уверен, позволяли ли в 40-м или 42-м году подобное члены НСД АП – обещать французским или британским детям, что их убьют в их доме.

Песков – голос Путина, процитировал Гитлера, даже не догадываясь об этом, когда сказал, что у Зеленского очень простой способ прекратить страдания украинского народа – он должен согласиться с законными требованиями Российской Федерации. Это точная фраза Гитлера – многие заметили это, не только я. В Рейхстаге во время выступления 17 июля 1940 года, когда он требовал капитуляции Англии и предлагал Черчилю простым способом остановить страдания британского народа – согласиться с законными политическими требованиями Германии. Они этого не скрывают, они не видят в этом ничего экстраординарного. Меня часто обвиняют в излишнем оптимизме поведения наших союзников, но на политическом уровне они заняли крайне жесткую позицию по отношению к России. По-моему, передача Patriot – первый сигнал их отказа от пространного тезиса, что надо избегать эскалации. Они уже поняли, что Путин идет на предельную эскалацию.

Во всяком случае, понимаем: для успешных контрнаступательных действий нашей армии нужна бронетехника. Это не новость, это не секрет. Генерал Залужный даже примерно очертил, какое количество бронированных машин и танков нам нужно. Но в любом случае произошел не менее важный и не менее символический момент, если уж говорим о системе Patriot, наши украинские птички, как мы предполагаем, долетели до аэродромов стратегической авиации. И это даже не харчок летчика Руста советскому командованию, которое должно было беречь Москву, это гораздо круче.

Паника отображается даже на их пропаганде в ток-шоу. Тот же загадочный российский эксперт, которого постоянно цитируют, полковник Ходаренок просто объяснил, что ситуация хуже. Все вспоминают ситуацию с Рустом, система слежения вела его самолет от самой границы до Красной площади, просто не было принято политическое решение по его уничтожению и посадке. В министерстве обороны была растерянность. И как подчеркнул полковник Хадаренок, здесь хуже. Если вы думаете, что между Москвой и Ростовом есть линия противовоздушной обороны, то ее нет. Все эффективные средства противовоздушной обороны брошены в Украину на фронт. Это полная пустота, ситуация значительно хуже, чем в 1989 или в 1990 году, точно не помню.

Этим ударом Украина послала сигнал не только своему врагу, но и своему союзнику Соединенным Штатам. Какого черта вы тянете со своими ATACMS, если мы демонстрируем способность, и если вы их не передадите, мы все равно будем выполнять эту миссию. В конце концов, у нас тоже есть средства, которые способны достичь любой точки, по крайней мере, в европейской части Российской Федерации.

Продолжая тему сдвига в восприятии Запада, мне кажется, что вслед за политическим происходит сдвиг в военно-техническом направлении, когда Запад снимает все так называемые стоп-краны, и здесь очень важна роль союзников Соединенных Штатов, которые подталкивают их к решительным действиям и даже опережают. Мы на днях слышали заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса, который, кстати, отвечал на вопросы простого парламентария Бориса Джонсона. Он сказал, что в конце концов,

Великобритания может самостоятельно предоставить дальнобойное оружие Украине.

Заметны очень резкие изменения в восприятии германского политического класса после знаменитого выступления Штайнмайера 28 октября. В Украине привыкли к трактовке формулы Штайнмайера как символа ублажения Германии Путина. Следовательно, Штайнмайер проявил редкую для политика смелость, признав не только свою, но и всего германского политикума ошибку и ответственность за годы политики "Путинферштейер". Я уверен, что новая политическая позиция немцев отразится на темпах снабжения.

С другой стороны, мы видим возвращение Стрелкова. Вообще не хотелось бы упоминать об этом персонаже, который просто противный и отвратительный, но в любом случае это также чрезвычайно важный сигнал. Почему, по вашему мнению, Стрелков уехал и как он будет пытаться разыгрывать какую-нибудь свою партию. Я даже до конца не понимаю, с кем он в судьбе, потому что Соловьев, путинский пропагандист, решил с ним дебатировать, и т. д. Такая непростая история.

Эта непростая история каждый день разыгрывается на пропагандистских каналах. Другой военный преступник, не менее известный в Украине, Захар Прилепин, выступал за прекращение обстрелов украинских городов. Он говорил, что войны не выигрываются обстрелами, мы проигрываем на поле боя, нам нужна пауза, нам нужен новый Хасавюрт, чтобы собрать силы, накопить больше оружия, и через год-два мы снова покажем этим украинцам. Понятно, что до этого он сам не додумался, у него в голове одни тараканы. Все, что звучит на ток-шоу – это артикуляционные темы из разных башен Кремля. И разнобой в башнях очень заметен. Все просто – уже никто в Кремле, думаю, и внутри народа не верит в победу России. Все кремлевские люди заняты сейчас одним вопросом, личным: как сохранить власть, огромную собственность, жизнь в стране, которая терпит военное поражение. Следующий успех украинской армии окончательно разрушит эту политическую систему.

Понимаем, но мы до сих пор не видим той или иной приемлемой фигуры, которая могла бы в случае чего заменить на руководящей должности "товарища Андропова". Продолжается такой процесс, и мы пока не увидели, чтобы кремлевское политбюро выдвинуло кого-то.

Все формулы столько раз уже повторялись, что мы, бывшие советские люди, выучили наизусть, и никого из нас не удивит выступление на российском телевидении такого типа: товарищ Путин допустил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе. В связи с ухудшением состояния здоровья он передает свои полномочия коллективному органу – Совету безопасности. Это вполне реальный вариант моего новогоднего, так сказать, поздравления. Уже была такая новогодняя сенсация, когда Ельцин сказал на Новый год:

"Я устал, ухожу". Поэтому я предлагаю коллективное обращение к народу под лозунгом "Товарищ Путин допустил серьезные ошибки в украинском вопросе". Это мой прогноз на 31 декабря.

Это было бы лучшим решением истории. Но, с другой стороны, знаете, что отличает, помимо прочих очень многих разных отличий, того же Путина и Николая Первого? Николай Первый проиграл войну и после того или отравился, или намеренно заработал пневмонию, намеренно разгуливая в легкой летней форме, принимая парады. То есть он сознательно уходил на смерть. Но у Путина не тот моральный стержень, не та моральная структура. Я думаю, что он будет до последнего зубами, когтями скрестись для того, чтобы остаться при любых обстоятельствах у власти, потому что пока он у власти – он жив. А как только нет, ну нет.

Совершенно это правильная аналогия. Не только Николай Первый. Я приведу пример другого лица – Адольф Гитлер, невероятный вор и мерзавец, но надо отдать ему должное – он нашел в себе мужество покончить жизнь самоубийством. Он говорил: "Я не хочу, чтобы меня потом возили в клетке по всему миру". Путин же, уверяю вас, никогда сам не уйдет. Это жалкий трус, сидящий за 10-метровым столом со своими ближайшими подчиненными, для которых фальшивых матерей держали две недели на карантине. Нет, он никогда не покончит жизнь самоубийством. В конце концов мы его увидим на скамье подсудимых на главном процессе над российскими военными преступниками. По моему другому предложению, этот процесс состоится в помещении Мариупольского театра, разрушенного в первые дни наступления на Мариуполь.