Наконец-то власть признала реальность, - Порошенко о заявлениях Зеленского в Мюнхене

Об этом он сказал журналистам на Аллее Героев Небесной Сотни, где сегодня чтят память погибших на Майдане, сообщает "Европейская Солидарность".

"Очень важно, что в Мюнхене я услышал слова Зеленского, хорошие слова. Они значат только одно: после 4 месяцев непринятия нашей позиции, позиции мировых партнеров, иностранных журналистов о том, что угроза российского вторжения растет, наконец-то они отвергли рецепт фильма "Не смотри вверх", посмотрели и увидели приближающееся зло", - сказал Порошенко.

"Мы должны были 4 месяца укреплять обороноспособность государства, финансировать нашу армию. После того, как были обвинены все - от наших партнеров Байдена и Джонсона, что они разгоняют панику и препятствуют инвестициям Украины, и завершая тем, что CNN, Reuters, Washington Post "хуже, чем кремлевские издания, потому что они врут". Еще два дня назад это были слова лидера фракции Зеленского в Верховной Раде", - напомнил Порошенко.

"Что могут сейчас сделать наши международные партнеры, кроме поставок оружия, кроме Лэнд-лиза, кроме международной деятельности? Это созыв срочного заседания Совета Безопасности ООН и принятие решения о введении миротворцев на оккупированную часть Донбасса", - считает Петр Порошенко.

"Прекратить путинские фейковые новости о якобы ответственности украинцев. И введением миротворцев дать ответ миру на захватнические стремления Путина. Это еще может остановить войну. Я оптимист, я тоже надеюсь и молюсь, что войны можно избежать. Я убежден, что война будет концом для России и для Путина. И сработает если не разум, то хотя бы инстинкт самосохранения", - подчеркнул Порошенко.

"Но мы должны быть начеку в защите лучшего государства мира - Украины. Я очень благодарен за то, что, в отличие от власти, Украина и украинцы демонстрируют очень ответственное поведение, без признака паники, когда большинство иностранцев покинули Украину", - отметил Порошенко.

"Я благодарен, что за восемь лет войны у нас уже выработалась прививка, чтобы Путину не удалось подорвать нашу страну изнутри, чтобы, когда паника нахлынет и якобы для того, чтобы навести порядок и спокойствие, нам нужно будет, как это сделал Янукович, пригласить Путина. Они этого не дождутся", - резюмировал лидер "Европейской Солидарности".

Напомним, 19 февраля президент Владимир Зеленский срочно инициировал проведение консультаций государств - гарантов Будапештского меморандума, на которых Украина должна получить гарантию своей защиты в случае новой вооруженной агрессии РФ.

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