Накладывали "дань" на местных жителей: на Прикарпатье СБУ задержала преступную группировку

Об этом сообщает пресс- служба СБУ.



Отмечается, что среди изъятого у злоумышленников – реактивные противотанковые гранатометы, стрелковое оружие с оптическими прицелами и глушителями, а также патроны разного калибра.



"Лидеры преступной группировки пытались распространить свое преступное влияние. Для этого запугивали людей и «выбивали» из них деньги. В случае отказа применяли насилие и угрожали потерпевшим физической расправой", - говорится в сообщении.



Стражи порядка установили, что участники группировки захватили один из государственных хозяйственных объектов на территории региона. А его административные помещения использовали в качестве "штаба" для координации противоправной деятельности.



Известно, что в состав преступной группировки входило более 20 человек, в том числе злоумышленники, ранее привлекаемые к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений.



По данным СБУ, они облагали "данью" местных жителей. Во время нападений на граждан злоумышленники использовали оружие и наносили пострадавшим телесные повреждения.



В ходе проведения более 50 обысков по местам нахождения участников преступной группировки правоохранители обнаружили:

2 противотанковых реактивных гранатомета,

более 20 единиц стрелкового оружия,

2 боевые гранаты РГД-5,

свыше 6 тыс. патронов разного калибра,

оптические прицелы и глушители,

дымовые шашки,

бронежилеты и средства связи,

деньги, полученные преступным путём.

ч. 4 ст. 189 (вымогательство, совершенное в составе организованной группы),

ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством),

ч. 1 ст. 357 (угон, присвоение, вымогание документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение),

двум лидерам преступной группировки дополнительно уведомлено о подозрении по ч. 1 ст. 255-1 (установление или распространение преступного воздействия) Уголовного кодекса Украины.

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Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.В настоящее время организаторам и активным участникам группировки поставлено в известность о подозрении в совершении преступлений за:Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.Кроме того, правоохранители устанавливают источники поступления оружия и боеприпасов в уголовники.