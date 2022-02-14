Накладывали "дань" на местных жителей: на Прикарпатье СБУ задержала преступную группировку
В Ивано-Франковской области правоохранители в ходе масштабной спецоперации нейтрализовали криминальную группировку, которая терроризировала жителей региона и осуществляла захват имущества
Об этом сообщает пресс- служба СБУ.
Отмечается, что среди изъятого у злоумышленников – реактивные противотанковые гранатометы, стрелковое оружие с оптическими прицелами и глушителями, а также патроны разного калибра.
"Лидеры преступной группировки пытались распространить свое преступное влияние. Для этого запугивали людей и «выбивали» из них деньги. В случае отказа применяли насилие и угрожали потерпевшим физической расправой", - говорится в сообщении.
Стражи порядка установили, что участники группировки захватили один из государственных хозяйственных объектов на территории региона. А его административные помещения использовали в качестве "штаба" для координации противоправной деятельности.
Известно, что в состав преступной группировки входило более 20 человек, в том числе злоумышленники, ранее привлекаемые к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений.
По данным СБУ, они облагали "данью" местных жителей. Во время нападений на граждан злоумышленники использовали оружие и наносили пострадавшим телесные повреждения.
В ходе проведения более 50 обысков по местам нахождения участников преступной группировки правоохранители обнаружили:
- 2 противотанковых реактивных гранатомета,
- более 20 единиц стрелкового оружия,
- 2 боевые гранаты РГД-5,
- свыше 6 тыс. патронов разного калибра,
- оптические прицелы и глушители,
- дымовые шашки,
- бронежилеты и средства связи,
- деньги, полученные преступным путём.
В настоящее время организаторам и активным участникам группировки поставлено в известность о подозрении в совершении преступлений за:
- ч. 4 ст. 189 (вымогательство, совершенное в составе организованной группы),
- ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством),
- ч. 1 ст. 357 (угон, присвоение, вымогание документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение),
- двум лидерам преступной группировки дополнительно уведомлено о подозрении по ч. 1 ст. 255-1 (установление или распространение преступного воздействия) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме того, правоохранители устанавливают источники поступления оружия и боеприпасов в уголовники.
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