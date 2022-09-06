Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

Российский оккупант из "ДНР" рассказал во время разговора с семьей о нежелании воевать за Россию.

"Мы же сегодня так ему и сказали: Нах*р мне твои срались бабки, бл*ть - вези домой. , понимаешь, это тюрьма. И уже пол года прошло, уже все на пределе", - рассказал оккупант.

ГУР перехватил разговор рашиста с матерью о намерениях российских оккупантов уезжать из Украины.

В перехваченном разговоре захватчик признался , что ему стыдно смотреть в глаза украинцам, дома которых разрушили россияне.

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