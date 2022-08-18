Нахожусь за пределами Украины против своей воли и буду добиваться справедливости, - Корбан
Общественный деятель, председатель Штаба обороны Днепра Геннадий Корбан рассказал, что находится в Европе и имеет временный статус
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Я очень хочу приехать в Украину. С первых минут полномасштабного вторжения я защищал Украину. Чья-то злая воля решила, что меня не стоит пускать в страну, без объяснения причины. С указом Президента меня так и не ознакомили и по запросу адвокатов указа не предоставили" , – заметил Корбан.
По его словам, эта ситуация требует длительной юридической процедуры.
"У меня изъяли украинский паспорт. По закону Украины меня обязаны пропустить в страну на 30 дней, чтобы я мог бороться за свои права. Я вынужден находиться за пределами Украины против своей воли и буду добиваться справедливости", - подчеркнул Корбан.
Также глава Штаба обороны Днепра добавил, что работает дистанционно.
"Штаб обороны Днепра испытывает трудности в работе, потому что я работаю дистанционно. Дистанционно сложно понять потребности военных и фронта. Но штаб работает, и мы оказываем помощь армии", - подчеркнул Корбан.
- 28 июля президент Зеленский прокомментировал решение лишить Геннадия Корбана украинского гражданства.
- 28 июля секретарь СНБО заявил, что люди, занимающиеся политикой в Украине, должны сообщать о наличии другого гражданства.
- 22 июля бизнесмена и политика Корбана не пустили в Украину и изъяли паспорт, он обратился к Зеленскому.
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