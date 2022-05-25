"Нахожусь на фронте, готов отвечать на вопросы в окопе": Турчинов назвал вызов на допрос "неадекватным политическим пиаром СБУ"

Об этом он написал в своем фейсбуке.

"Получил сегодня (25 мая - ред.) из СМИ информацию о неадекватном политическом пиаре Службы безопасности. А именно, – на сайте СБУ размещена повестка о вызове меня почти неделю назад на допрос в качестве свидетеля. Хочу проинформировать "героических" следователей, что нахожусь на юго-восточном фронте и готов дать ответы на любые вопросы в одном из окопов", - говорится в комментарии Турчинова.

Напомним, СБУ вызвала Яценюка, Турчинова и Авакова на допрос по "угольному" делу. По документам, Яценюк, Турчинов, Аваков и Тимченко должны были явиться к следователю 19 мая. Политиков вызывают на допрос по "угольному делу" как свидетелей "в целях всестороннего, полного и беспристрастного изучения обстоятельств уголовного производства".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb