"Нахожусь на фронте, готов отвечать на вопросы в окопе": Турчинов назвал вызов на допрос "неадекватным политическим пиаром СБУ"
Александр Турчинов назвал вызов на допрос "неадекватным политическим пиаром СБУ" и напомнил, что сейчас находится на фронте
Об этом он написал в своем фейсбуке.
"Получил сегодня (25 мая - ред.) из СМИ информацию о неадекватном политическом пиаре Службы безопасности. А именно, – на сайте СБУ размещена повестка о вызове меня почти неделю назад на допрос в качестве свидетеля. Хочу проинформировать "героических" следователей, что нахожусь на юго-восточном фронте и готов дать ответы на любые вопросы в одном из окопов", - говорится в комментарии Турчинова.
- Напомним, СБУ вызвала Яценюка, Турчинова и Авакова на допрос по "угольному" делу. По документам, Яценюк, Турчинов, Аваков и Тимченко должны были явиться к следователю 19 мая. Политиков вызывают на допрос по "угольному делу" как свидетелей "в целях всестороннего, полного и беспристрастного изучения обстоятельств уголовного производства".
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