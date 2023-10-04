Нахождение военных РФ с оружием и тяжелой техникой на ЗАЭС провоцируют радиационную аварию, - Энергоатом

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Энергоатома.

Отмечается, что российские захватчики на ЗАЭС вывели энергоблок №4 из состояния "холодная остановка" в состояние "горячая остановка". В то же время энергоблок №6, по информации МАГАТЭ, выводят из "горячего" состояния в "холодное2".

Пребывание российских военных, оружия и тяжелой техники на площадке Запорожской АЭС, а также несоблюдение требований лицензий Госатомрегулирования ведет к неизбежной деградации оборудования и систем станции, важных для безопасности. Это может привести не только к росту количества отказов оборудования, но и спровоцировать возникновение радиационной аварии. ", - подчеркнул президент Энергоатома.

Котин напомнил, что выполнение лицензионных требований эксплуатации атомных энергоблоков является залогом безопасной эксплуатации АЭС, а это безопасность персонала, населения и окружающей среды. По его словам, лицензионные требования основываются не только на положениях правил и норм, действующих в Украине, но и учитывают многолетний отечественный и международный опыт эксплуатации атомных станций.

В соответствии с требованиями лицензий Госатомрегулирования по эксплуатации энергоблоков ЗАЭС, в которые в июне текущего года были внесены изменения, все энергоблоки станции должны находиться исключительно в состоянии "холодной остановки". В то же время перевод энергоблоков в более опасное состояние "горячая остановка" – запрещен.

"Такие требования к эксплуатации энергоблоков ЗАЭС были выдвинуты из-за отсутствия своевременного и качественного технического обслуживания и необходимых текущих ремонтов оборудования в течение всего времени оккупации станции. Но фейковая администрация пренебрегает не только законными требованиями легитимного оператора - Энергоатома и регулятора, а и здравого смысла", - отметил глава Энергоатома.

В Энергоатоме напомнили, что подобные действия оккупантов уже привели к ряду аварийных ситуаций. В частности, на четвертом энергоблоке в результате его разогрева произошло протекание воды с первого до второго контура, что является нарушением одного из барьеров на пути распространения радиоактивного загрязнения.

Аналогичная ситуация произошла и при попытке захватчиков "разогреть" шестой энергоблок. Кроме того, его перевод в "горячее" состояние привело к значительному увеличению количества жидких радиоактивных отходов на площадке, что несет потенциальный ущерб для персонала, населения и окружающей среды.

Что известно о ситуации на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

Российские оккупанты 24 июля перевели четвертый энергоблок Запорожской атомной электростанции в состояние "горячий остановки", что является нарушением международного ядерного законодательства.

А 25 июля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало на окраине площадки Запорожской атомной электростанции противопехотные мины.

29 июля в МАГАТЭ сообщили, что после того, как четвертый энергоблок на оккупированной Запорожской АЭС перевели в горячую остановку, был охлажден пятый энергоблок.

Эксперты МАГАТЭ 4 августа заявили , что не заметили мин или взрывчатки на крышах двух реакторных зданий ЗАЭС. К другим они не получили доступ.

9 сентября МАГАТЭ допустило усиление военной активности в районе Запорожской атомной электростанции из-за многочисленных взрывов в течение последней недели.

Накануне, 28 сентября, стало известно, что Украина вошла в состав Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии на 2023-2025 годы. Это один из двух руководящих органов МАГАТЭ.

Экологическая организация Greenpeace обнародовала выводы, где утверждает: международные регулирующие органы не в состоянии эффективно присматривать за безопасностью на ЗАЭС, которая находится под контролем российских оккупантов. Это создает угрозу потенциально опасной ядерной ситуации на станции.

В конце сентября на 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ 69 стран одобрили резолюцию, инициированную Канадой, Финляндией и Коста-Рикой, относительно немедленного возвращения ЗАЭС под полный контроль Украины.