Нахождение ракетоносителей РФ в Черном море ускоряет момент новой ракетной атаки, - Гуменюк
Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" сообщила, что корабельная группировка РФ в Черном море существенно увеличилась
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Сейчас в Черном море находится 17 единиц корабельной группировки РФ, среди которых 6 ракетоносителей, где есть 1 подводный. Это может говорить о снаряжении 44 "калибрами", но учитывая то, что после массированной атаки 14 января они не возвращались на базу, часть ракет они использовали и сейчас их способность оценивается более чем в 30 ракет. Угроза остается. Нахождение ракетоносителей РФ в Черном море на боевом дежурстве и снаряжение ракетами ускоряет момент пуска этих ракет. К воздушной тревоге нужно относиться очень внимательно", - подчеркнула Гуменюк.
- 15 января сообщалось, что во время массированных ракетных обстрелов Украины 14 января Россия использовала лишь половину ракет "Калибр", которые подготовила в Черном море для удара.
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