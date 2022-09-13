Находящимся на лечении военным РФ не выплачивают денежное довольствие, - Генштаб ВСУ
Командование мотострелковой бригады РФ распорядилось не выплачивать деньги находящимся на лечении военнослужащим
Об этом пишет Генштаб ВСУ в фейсбуке .
"Из-за больших потерь в ходе боевых действий значительно снизился уровень морально-психологического состояния в подразделениях, сформированных на временно оккупированных территориях", – говорится в сообщении.
По имеющейся информации, с целью улучшения состояния боевой готовности 2-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса, командование бригады распорядилось не выплачивать денежное довольствие военнослужащим, которые временно отсутствуют, в частности, находятся на лечении. Однако возобновление выплат происходит только после предоставления оправдательных документов и с личного разрешения командира.
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