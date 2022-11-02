Об этом сообщает Politico.

Известно, что в состав делегации законодателей ЕС в Тайвань входят Райнхард Бутикофер, глава делегации Европарламента по отношениям с Китаем, а также нидерландский парламентарий Серд Сёрдсма. Отдельно они должны встретиться с президентом Тайваня Цаем Инвенем.

"Это визит с очень практичными амбициями. Мы вернемся из Тайваня с еще более четкой картиной того, что нужно сделать в наших соответствующих законодательных органах, и мы не успокоимся, пока не достигнем их", - сказал Бутикофер, возглавляющий делегацию Межпарламентского альянса по Китаю.

Отмечается, что в центре внимания делегации – торговля, инвестиции и технологии.

Кроме того, сообщается, что одним из участников делегации станет украинский парламентарий Николай Княжицкий. По его словам, он видит схожесть между Украиной и Тайванем.

"Украина и Тайвань имеют много общего. Мировые демократии - и особенно Германия - пытаются усвоить уроки прошлого. Я буду подчеркивать, как зависимость от России привела нас и мир к большому кризису. Мы лунатизмом переживаем то же самое с Тайванем", - сказал он. Княжицкий.

Издание добавляет, что к поездке присоединились немецкие, чешские, британские, бельгийские и косовские законодатели, поскольку Тайвань стремится развивать парламентскую дипломатию, в то время как большинство западных чиновников воздерживаются от визитов на уровне администраций исходя из их обязательств по "одному Китаю" с Пекином.

17 сентября замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что Китай планирует захватить Тайвань до 2027 года. По данным ЦРУ, ключевой датой должен быть именно этот год, когда будет отмечаться 100-летие создания Народно-освободительной армии Китая и это будет совпадать с плановым выведением из строя некоторых американских военных кораблей.

Отметим, Тайвань изучает украинский способ ведения информационной войны против России для того, чтобы построить линию защиты в случае нападения Китая.

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