Говорят, что часто человек, находясь в самом эпицентре урагана, находится в относительном покое и не может на себе ощутить всю его разрушительную силу и оценить масштаб, который виден издалека.

Информационно украинцы находятся в эпицентре урагана и, парадоксально, имеют едва ли не меньше доступа к информации о самом урагане, оценке его масштабов и, самое главное, происходящих в нем процессов.

Мы слышим отдельные голоса, некоторые из них очень громкие и пронзительные, но не понимаем сколько их, будь то единичные случаи или система. Мы сами интуитивно масштабируем их и очень часто ошибаемся

Те, что к нему ближе, могут только рассматривать в упор отдельные элементы его мозаики, не имея возможности понять их масштаб и численность. Мы слышим отдельные голоса, некоторые из них очень громкие и пронзительные, но не понимаем сколько их, будь то единичные случаи или система. Мы сами интуитивно масштабируем их и часто ошибаемся.

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Основы источника новостей выхолощены медийным контролем от власти, а неподконтрольные — очень субъективны и не обладают системностью.

Статьи, публикующие западные СМИ о различных неприятных событиях, течениях и тенденциях в нашей армии и нашей войне, в наши медиа практически не попадают и не перепечатываются.

Мы просто всматриваемся в вихрь в упор и наблюдаем, как в нем с бешеной скоростью крутятся обломки, оторванные от общей картины. Да и сама картина растерзана и в движении

Поэтому мы просто всматриваемся в вихрь в упор и наблюдаем, как в нем с бешеной скоростью крутятся обломки, оторванные от общей картины. Да и сама картина разорвана и в движении.

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Уже мало что понятно, что увидел – это и проанализировал.

Западные журналисты пытаются давать для своих аудиторий и обществ какую-то менее сбалансированную оценку событий в Украине, наши же все превратились в текущих летописцев и просто описывают ежедневные микрособытия. В результате мы можем рассмотреть каждый элемент мозаики со всех углов с прекрасными иллюстрациями, но представления не имеем как выглядит панно, составляющее элементы мозаики. И какие картины на нем сейчас развернуты.

Мы сидим в купе поезда, мчащегося на огромной скорости, и через окошечко пытаемся понять, что за мир за окном и что с ним происходит.

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер

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