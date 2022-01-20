Находка эпохи неолита: в Чехии был обнаружен фрагмент скульптуры, которой около 7 тыс. лет

Об этом сообщает Radio Prague International.



"Найденный артефакт - часть левой руки скульптуры. Его длина составляет 7 см, он украшен вертикальными насечками. Обнаружение других фрагментов скульптуры эпохи каменного века археологи считают маловероятным", - говорится в сообщении.

Часть скульптуры была обнаружена во время археологического исследования участка, на котором планировалось строительство нового павильона больницы.





Такой тип керамических скульптур с женскими фигурами имеет общие признаки, согласно которым ученые называют их "Венерами". Самая известная подобная фигура, найденная в Чехии, - это самая древняя в мире керамическая статуэтка, которую датируют 29 тысячелетием до н.э.

