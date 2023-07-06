Так прокомментировал ситуацию в четверг во время брифинга спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Укринформ.

"Этот вопрос, который сейчас находится в процессе рассмотрения", - отметил представитель оборонного ведомства США на вопросы журналистов.

Он также сообщил, что Соединенные Штаты имеют несколько типов кассетных боеприпасов на складах.

"Рассматриваемые для передачи (Украина – ред.) не включают устаревшие варианты, коэффициент отказа которых превышает 2,35%",- уточнил Райдер.

Он также отметил, что Пентагон учел статистику по старым 155-миллиметровым боеприпасам, стоящим на вооружении несколько десятилетий назад. "Итак, мы тщательно отбираем снаряды с более низкими показателями отказа, по которым мы имеем последние данные тестирования",- отметил генерал.

Он также подчеркнул, что когда речь идет о поддержке Украины и предоставлении ей возможностей, необходимых для эффективного ведения боя, "единство союзников и партнеров в дальнейшем остается очень мощным".

Что известно о кассетных боеприпасах

Пакт 2008 г. о запрещении производства, использования и накопления кассетных боеприпасов был принят 123 странами, в том числе большинством из 28 членов НАТО. США, Россия и Украина не присоединились к нему. Россия активно использует кассетные боеприпасы против украинцев.

В декабре 2022 Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Но у Байдена отказались их предоставлять.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы.

Впоследствии Украина расширила свой запрос в США относительно кассетных боеприпасов . Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

Позже четыре члена американского конгресса от Республиканской партии призвали президента США направить кассетные боеприпасы в Украину.

Правозащитная организация Human Rights Watch призвала администрацию президента США Джо Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы, заявив об опасности для гражданских.