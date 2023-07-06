Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией "Находится в процессе рассмотрения": Пентагон прокомментировал предоставление Украине кассетных снарядов

"Находится в процессе рассмотрения": Пентагон прокомментировал предоставление Украине кассетных снарядов

6 июля, 2023 четверг
22:59
Война с Россией Пентагон

Возможность передачи Украине кассетных боеприпасов с военных складов в США продолжает быть предметом рассмотрения

Так прокомментировал ситуацию в четверг во время брифинга спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Укринформ.

"Этот вопрос, который сейчас находится в процессе рассмотрения", - отметил представитель оборонного ведомства США на вопросы журналистов.

Он также сообщил, что Соединенные Штаты имеют несколько типов кассетных боеприпасов на складах.

"Рассматриваемые для передачи (Украина – ред.) не включают устаревшие варианты, коэффициент отказа которых превышает 2,35%",- уточнил Райдер.

Он также отметил, что Пентагон учел статистику по старым 155-миллиметровым боеприпасам, стоящим на вооружении несколько десятилетий назад. "Итак, мы тщательно отбираем снаряды с более низкими показателями отказа, по которым мы имеем последние данные тестирования",- отметил генерал.

Он также подчеркнул, что когда речь идет о поддержке Украины и предоставлении ей возможностей, необходимых для эффективного ведения боя, "единство союзников и партнеров в дальнейшем остается очень мощным".

Что известно о кассетных боеприпасах

Пакт 2008 г. о запрещении производства, использования и накопления кассетных боеприпасов был принят 123 странами, в том числе большинством из 28 членов НАТО. США, Россия и Украина не присоединились к нему. Россия активно использует кассетные боеприпасы против украинцев.

В декабре 2022 Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Но у Байдена отказались их предоставлять.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы.

Впоследствии Украина расширила свой запрос в США относительно кассетных боеприпасов . Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

Позже четыре члена американского конгресса от Республиканской партии призвали президента США направить кассетные боеприпасы в Украину.

Правозащитная организация Human Rights Watch призвала администрацию президента США Джо Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы, заявив об опасности для гражданских.

США
оружие для Украины
Читайте также:
6 июля, 2023 четверг
Лавров провел с экс-чиновниками США тайные переговоры об условиях прекращения войны в Украине, - NBC
6 июля, 2023 четверг
Ночью Львов атаковали "калибрами". ПВО удалось уничтожить 7 из 10 крылатых ракет
гроза
5 июля, 2023 среда
Грозы, шквалы и ливни или жара до +37 °C: синоптик Наталья Диденко о погоде на 6 июля
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.69
    Покупка 36.69
    Продажа 37.39
  • EUR
    Покупка 40.19
    Продажа 41.12
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
7 июля
00:28
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 6 июля
00:12
Украина накопила рекордный уровень золотовалютных резервов, - НБУ
00:08
Обновлено
Ночная атака на Украину: количество погибших во Львове выросло до семи
2023, четверг
6 июля
23:41
Shahed-136
Россия запустила несколько волн "шахедов", в ряде областей объявили воздушную тревогу
23:24
Маск судится с компанией Meta, которая запустила аналог Twitter
22:53
Си Цзиньпин призвал китайских военных углубить планирование боевых действий
22:50
Аналитика
Сергей Згурец
Самолеты F-16 позволили уничтожать корабли РФ в местах пуска ракет. Колонка Сергея Згурца
22:00
Румыния станет базой для подготовки украинских пилотов на F-16
21:49
OPINION
Ирина Геращенко
За что еще ответственны "порохоботы"?
21:41
Украинские воины освободили уже около 1900 городов и сел, – Зеленский
21:33
Обновлено
После Болгарии Зеленский прибыл с визитом в Чехию
21:24
Эксклюзив
На саммите НАТО Украина может получить статус основного союзника США вне Альянса, - военный эксперт Снегирев
21:17
Анналена Бербок
Вторжение РФ в Украину заставило Германию изменить мнение о своей роли в мире, - глава МИД Бербок
20:48
жара
Метеорологи ЕС заявили, что июнь этого года стал самым теплым в истории наблюдений
20:31
"Инициатива в наших руках": Залужный обсудил с генералом Милли успехи и потребности контрнаступления ВСУ
20:28
Оккупанты оборудовали базу отдыха на Херсонщине под комендатуру: там допрашивают и пытают патриотов Украины, – Генштаб
20:11
паспорт
Украинцы до 1 августа при необходимости должны вклеить фото в паспорт. Подробности
20:03
OPINION
Дом
20:00
Обзор
Победные новости 498-го дня войны: ВСУ заняли стратегические высоты возле Клещиевки, в Макеевке взорвали склады ракет, а Финляндия передаст больше зенитного оружия
19:41
Финляндия ужесточила ограничения на въезд для россиян
19:37
Столтенберг готовит встречу с Эрдоганом и Кристерссоном по вступлению Швеции в НАТО
19:32
Эксклюзив
Россияне обстреляли волонтерский пункт в Авдеевке во время разгрузки гумпомощи, - Барабаш
19:18
Хмельницкая АЭС
Болгария может продать Украине два российских ядерных реактора: их установят на Хмельницкой АЭС, - WSJ
19:17
Обновлено
Если оккупанты не переведут 5-й энергоблок ЗАЭС в состояние холодной остановки, может произойти выброс радиации, - Энергоатом
19:15
Порошенко о членстве Украины в ЕС: главную работу делают наши воины, а мы должны выполнить остальные задачи
19:06
Обновлено
Избежали трагедии в последний момент. Во Львове журналист "Главкома" с семьей чудом спасся во время ракетного удара РФ
18:55
Вышел трейлер фильма "Боб Марли - одна любовь"
18:53
Обновлено
Зеленский в Болгарии заручился поддержкой вступления Украины в НАТО, Формулы мира и энергетики
18:35
Джошуа объявил о реванше с принципиальным соперником
18:27
Военный впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар в ночь вторжения
18:11
В Украине открыли первые автошколы для людей с инвалидностью
18:02
Посол Грузии покинул Киев по требованию МИД Украины
18:00
OPINION
Чтобы быть в НАТО, нужно стать взрослыми
17:40
Луиш Каштру
Команду Роналду возглавил бывший тренер "Шахтера"
17:38
Смартфон
В сервисе "Киев Цифровой" добавили функцию оплаты коммунальных услуг
17:32
Лавров провел с экс-чиновниками США тайные переговоры об условиях прекращения войны в Украине, - NBC
17:27
В Китай прибыла министр финансов США
17:22
В Германии у россиян конфискуют автомобили с номерами РФ
17:17
Россияне обстреляли Донетчину: погибла женщина, четыре человека ранены
17:07
НАТО
На саммите НАТО, вероятно, будет озвучена компромиссная позиция относительно членства Украины, – Киевский форум безопасности
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV