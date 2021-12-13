Находится в 57 млн световых лет от Млечного Пути: Hubble показал фото спиральной галактики

Об этом сообщает Европейское космическое агентство .

Фото NGC 3568 Hubble сделал 13 декабря 2021 года.





"Объединив наземные наблюдения с данными камер Hubble – Advanced Camera for Surveys и Wide Field Camera 3, астрономы собрали огромное количество данных о связях между молодыми звездами и облаками холодного газа, в которых они образуются", – сообщают в агентстве.

Исследователи отмечают, что в 2014 году достиг Земли свет от взрыва сверхновой (звезда, внезапно увеличивающая свою светимость в миллиарды раз, а иногда и больше, - ред.) в галактике NGC 3568. Это была внезапная вспышка света, вызванная титаническим взрывом, и он сопровождал гибель массивной звезды.

Обычно подобные открытия совершают команды профессиональных астрономов, однако эту снова обнаружили в Новой Зеландии астрономы-любители.

Самую же галактику NGC 3568 еще в апреле 1835 г. открыл британский ученый Джон Гершель.