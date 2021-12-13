Находится в 57 млн световых лет от Млечного Пути: Hubble показал фото спиральной галактики
Телескоп Hubble сделал фотографию спиральной галактики с перемычками NGC 3568, которая находится в 57 млн световых лет от Млечного Пути в созвездии Центавра
Об этом сообщает Европейское космическое агентство .
Фото NGC 3568 Hubble сделал 13 декабря 2021 года.
"Объединив наземные наблюдения с данными камер Hubble – Advanced Camera for Surveys и Wide Field Camera 3, астрономы собрали огромное количество данных о связях между молодыми звездами и облаками холодного газа, в которых они образуются", – сообщают в агентстве.
Исследователи отмечают, что в 2014 году достиг Земли свет от взрыва сверхновой (звезда, внезапно увеличивающая свою светимость в миллиарды раз, а иногда и больше, - ред.) в галактике NGC 3568. Это была внезапная вспышка света, вызванная титаническим взрывом, и он сопровождал гибель массивной звезды.
Обычно подобные открытия совершают команды профессиональных астрономов, однако эту снова обнаружили в Новой Зеландии астрономы-любители.
Самую же галактику NGC 3568 еще в апреле 1835 г. открыл британский ученый Джон Гершель.
- Напомним, в субботу, 11 декабря, космический корабль New Shepard компании Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса с шестью туристами на борту успешно совершил суборбитальный полет.
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