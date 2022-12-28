"Находите время на теплые слова, объятия и помощь": Зеленский обратился к украинцам

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Что бы ни происходило и было у вас на душе, поддерживайте друг друга. Обязательно. Пожалуйста, находите время, чтобы сказать теплые слова тем, кто рядом с вами. Даже если это не близкие вам люди – просто другим украинцам. Пожалуйста, находите возможность и момент, чтобы поблагодарить за работу, похвалить за то или иное усилие, за заботу. Не забывайте звонить, когда родные ждут, чтобы даже просто услышать: как вы? Чаще обнимайте родных. Чаще говорите друзьям, как вы их цените. Чаще поддерживайте коллег. Чаще благодарите родителей. Чаще радуйтесь детям", - сказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинцы не потеряли человечность, хоть и пережили страшные месяцы.

"И если человек в такой сложной ситуации, в такое сложное время остается наедине и по какой-то причине нет родных, пожалуйста, спрашивайте, нужно ли помочь. Или просто помогайте, даже не спрашивая. Если вы знаете, что человек ждет сына или дочь с войны, пожалуйста, уделяйте внимание: здоровайтесь, послушайте, помогайте... И, пожалуйста, не забывайте благодарить, когда вам помогли. Пожалуйста, старайтесь поддержать тех, кто воюет за наше государство. Мы не потеряли нашей человечности, хоть и пережили страшные месяцы. И не потеряем ее, хоть впереди тоже непростой год мы дойдем до победы. И должны сделать это действительно вместе. Заботьтесь об Украине, цените друг друга и делайте все, чтобы помочь нашим воинам!", - говорится в видео.

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