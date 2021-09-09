Находился в розыске Интерпола: в Одесской области задержали боевика ИГ
СБУ задержала в Одесской области боевика ИГИЛ, находившегося в розыске по линии Интерпола
Об этом сообщает пресс-служба СБУ .
Сообщается, что выходец из Центральной Азии был завербован боевиками ИГИЛа в Турции. Он находился в розыске за совершение преступлений, связанных с финансированием террористической деятельности.
"Скрываясь от правоохранительных органов, иностранец прибыл в Украину. Находился в нашем государстве с нарушением требований миграционного законодательства", - говорится в сообщении.
Мужчине избрана мера пресечения в виде экстрадиционного ареста.
Операция по розыску и задержанию проводилась совместно с Национальным центральным бюро Интерпола в Украине.
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