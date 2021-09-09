Находился в розыске Интерпола: в Одесской области задержали боевика ИГ

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

Сообщается, что выходец из Центральной Азии был завербован боевиками ИГИЛа в Турции. Он находился в розыске за совершение преступлений, связанных с финансированием террористической деятельности.

"Скрываясь от правоохранительных органов, иностранец прибыл в Украину. Находился в нашем государстве с нарушением требований миграционного законодательства", - говорится в сообщении.

Мужчине избрана мера пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Операция по розыску и задержанию проводилась совместно с Национальным центральным бюро Интерпола в Украине.