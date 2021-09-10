Находился в розыске Интерпола: СБУ задержала на Тернопольщине "криминального авторитета" из РФ
Служба безопасности Украины задержала "криминального авторитета" из РФ по прозвищу "Рома Попенок", который пытался распространить влияние российского криминалитета на территорию Украины
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По оперативной информации, разыскиваемый занимал в российской уголовной среде высокое положение и находился в статусе "смотрящего" за Ульяновской областью РФ.
"Иностранец скрывался в Украине от уголовной ответственности за участие в преступной организации. Чтобы попасть в Украину, злоумышленник использовал поддельные документы, оформленные на чужое имя", - говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ задержали преступника по месту его укрытия в г. Кременце, Тернопольской области. Его передали сотрудникам Национальной полиции.
Сейчас решается вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста, а также проверяется возможная причастность иностранца к совершению тяжких преступлений на территории Украины.
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