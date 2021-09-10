Находился в розыске Интерпола: СБУ задержала на Тернопольщине "криминального авторитета" из РФ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



По оперативной информации, разыскиваемый занимал в российской уголовной среде высокое положение и находился в статусе "смотрящего" за Ульяновской областью РФ.

"Иностранец скрывался в Украине от уголовной ответственности за участие в преступной организации. Чтобы попасть в Украину, злоумышленник использовал поддельные документы, оформленные на чужое имя", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали преступника по месту его укрытия в г. Кременце, Тернопольской области. Его передали сотрудникам Национальной полиции.

Сейчас решается вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста, а также проверяется возможная причастность иностранца к совершению тяжких преступлений на территории Украины.