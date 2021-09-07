Находился в международном розыске: в Киеве правоохранители задержали иностранца

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.



По данным правоохранителей, во время обыска арендованного дома, в котором скрывался мужчина, полицейские обнаружили нарколабораторию и посевы конопли.



Отмечается, что в Румынии мужчину приговорили к 10,5 года лишения свободы за отмывание денег и распространение наркотиков на территории стран ЕС, а в Болгарии за аналогичное преступление он получил 6 лет тюрьмы.



"Чтобы избежать наказания, злоумышленник скрылся, поэтому его объявили в международный розыск", - говорится в сообщении.



Сотрудники полиции установили, что 55-летний иностранец, используя поддельные документы на имя другого человека, поселился в арендованном доме под Киевом, в котором его и задержали.



"Во время обыска арендованного дома полицейские обнаружили нарколабораторию и посевы конопли. Изъятые кусты конопли, оборудование для их выращивания, 39 пакетов с "товаром" и поддельные документы. Кроме того, разоблачены двое людей из его окружения, это - граждане Молдовы и Румынии", - сообщили в полиции.



Решается вопрос о его временном аресте с последующей экстрадицией. Кроме того, по факту функционирования нарколаборатории открыто уголовное производство.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb