Находился в международном розыске: в Киеве правоохранители задержали иностранца
В Киеве правоохранители задержали 55-летнего иностранца, который находился в международном розыске за отмывание денег и торговлю наркотиками
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По данным правоохранителей, во время обыска арендованного дома, в котором скрывался мужчина, полицейские обнаружили нарколабораторию и посевы конопли.
Отмечается, что в Румынии мужчину приговорили к 10,5 года лишения свободы за отмывание денег и распространение наркотиков на территории стран ЕС, а в Болгарии за аналогичное преступление он получил 6 лет тюрьмы.
"Чтобы избежать наказания, злоумышленник скрылся, поэтому его объявили в международный розыск", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции установили, что 55-летний иностранец, используя поддельные документы на имя другого человека, поселился в арендованном доме под Киевом, в котором его и задержали.
"Во время обыска арендованного дома полицейские обнаружили нарколабораторию и посевы конопли. Изъятые кусты конопли, оборудование для их выращивания, 39 пакетов с "товаром" и поддельные документы. Кроме того, разоблачены двое людей из его окружения, это - граждане Молдовы и Румынии", - сообщили в полиции.
Решается вопрос о его временном аресте с последующей экстрадицией. Кроме того, по факту функционирования нарколаборатории открыто уголовное производство.
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