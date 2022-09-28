Об этом в разговоре с матерью заявил один из оккупантов, свидетельствует перехват, изложенный ГУР Минобороны.

Мать оккупанта рассказывает о ситуации с мобилизацией в России. Она удивлена, что в тот же день, когда Путин подписал приказ, начали разносить повестки.

"У них все было заготовлено заранее", - смущается женщина.

Она также возмущена тем, что мобилизационные пункты повсюду – даже на вокзалах.

Сам сын хочет написать рапорт на увольнение, но мобилизация изменила все планы, поскольку теперь, уверен он, его не отпустят.

"Нах* надо снимать этого президента с власти. Эта война нах* и никому не нужна. Мне ни холодно ни жарко от этой Украины", - говорит оккупант.

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