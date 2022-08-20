"Наказать российскую военную машину, а не народ": Португалия выступила против запрета на въезд российских туристов
Португалия выступает против запрета на въезд российских туристов в Европейский Союз, поскольку считает, что нужно "наказать российскую военную машину, а не народ"
Об этом заявили в МИД страны в ответ на запрос издания ECO .
"Португалия считает, что основная цель режима санкций состоит в том, чтобы наказать российскую военную машину, а не российский народ", - заявили в МИД.
В ведомстве отметили, что готовы приобщиться к обсуждению вопроса выдачи виз россиянам.
"Португалия будет участвовать в обсуждении, которое в конечном счете может состояться на европейском уровне по этому вопросу, способствуя выработке единой позиции государств-членов ЕС, как мы всегда делали", - добавили в МИД.
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