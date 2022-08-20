"Наказать российскую военную машину, а не народ": Португалия выступила против запрета на въезд российских туристов

Об этом заявили в МИД страны в ответ на запрос издания ECO .

"Португалия считает, что основная цель режима санкций состоит в том, чтобы наказать российскую военную машину, а не российский народ", - заявили в МИД.

В ведомстве отметили, что готовы приобщиться к обсуждению вопроса выдачи виз россиянам.

"Португалия будет участвовать в обсуждении, которое в конечном счете может состояться на европейском уровне по этому вопросу, способствуя выработке единой позиции государств-членов ЕС, как мы всегда делали", - добавили в МИД.

4 августа министр иностранных дел Эстонии призвал к общеевропейскому запрету на визы для граждан России. Урмас Рейнсалу заявил, что ЕС должен еще больше изолировать страну-агрессора.

5 августа посольство Латвии в Российской Федерации временно приостановило выдачу всех виз для российских граждан. Исключением является только поездка на похороны родственника.

19 августа против запрета российских туристических виз выступил глава МИД Кипра. Известно, что Северная Греция и Кипр – любимые места отдыха российских туристов летом.

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