Наказание за нарушение ПДД: в Украине введут штрафные баллы

Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Укринформ.



"О вопросе введения штрафных баллов - то есть той положительной практике, которую уже имеют зарубежные страны и которая доказывает свою эффективность или уже доказала, мы должны также ввести у нас", - сообщил Белошицкий.



По его словам, сейчас Национальная полиция разрабатывает законопроект, предложенный именно законодательному органу государства для рассмотрения и принятия. Белошицкий считает, что это усугубит не только контроль, но и профилактику совершения правонарушений.

Справка: Верховная Рада Украины 16 февраля приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения". Он исключает нормы по наложению штрафных баллов.

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