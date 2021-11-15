Наказание за нарушение ПДД: в Украине введут штрафные баллы
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий заявил, что Украине нужно ввести систему наложения штрафных баллов за нарушение ПДД
Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Укринформ.
"О вопросе введения штрафных баллов - то есть той положительной практике, которую уже имеют зарубежные страны и которая доказывает свою эффективность или уже доказала, мы должны также ввести у нас", - сообщил Белошицкий.
По его словам, сейчас Национальная полиция разрабатывает законопроект, предложенный именно законодательному органу государства для рассмотрения и принятия. Белошицкий считает, что это усугубит не только контроль, но и профилактику совершения правонарушений.
Справка: Верховная Рада Украины 16 февраля приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения". Он исключает нормы по наложению штрафных баллов.
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