Об этом сообщили на правительственном портале.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры со словенским коллегой Робертом Голобом. По результатам переговоров было подписано совместное заявление.

В нем стороны, в частности, осудили российский террор против гражданского населения и гражданской инфраструктуры Украины и подчеркнули необходимость немедленного и полного вывода всех российских войск и вооруженных формирований с суверенной территории Украины в пределах международно признанных границ.

Также Шмыгаль и Голобо подчеркнули необходимость немедленного и полного вывода всех российских войск с территории Украины за пределы международно признанных границ.

Глава украинского правительства поблагодарил словенскую сторону за визит по случаю первой годовщины деоккупации Бучи, когда мир увидел преступления, совершенные российской федерацией в населенных пунктах Киевщины.

"Важно не забывать эту трагедию и осудить всех виновных. Говорим конкретно об уголовном преследовании преступников и их наказании. Словения имеет опыт в этом вопросе. Ценим вашу солидарность с нами", - сказал Денис Шмыгаль.

Премьер-министры Украины и Словении также отметили необходимость укрепления обороноспособности Украины и важность расследования военных преступлений России и ее должностных лиц с целью привлечения виновных к ответственности.

Словения выразила поддержку Формуле мира Президента Украины Владимира Зеленского и продолжит поддерживать Украину на пути полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО.

Главы правительств отметили важность расширения Черноморской зерновой инициативы, ее распространение на другие украинские морские порты и приветствовали готовность Словении участвовать в восстановлении, реконструкции и модернизации Украины, в частности в сферах "зеленого перехода", цифровизации и телекоммуникаций, образования, энергетики и энергоэффективности, переработки отходов и очистки воды, строительства, планировки и инфраструктуры.