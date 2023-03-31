Наказание виновных в военных преступлениях, восстановление Украины, вывод российских войск: премьеры Украины и Словении подписали совместное заявление
Главы украинского и словенского правительств Денис Шмыгаль и Роберт Голоб подписали совместное заявление. В заявлении говорится об осуждении российского террора и выводе российских войск за пределы Украины
Об этом сообщили на правительственном портале.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры со словенским коллегой Робертом Голобом. По результатам переговоров было подписано совместное заявление.
В нем стороны, в частности, осудили российский террор против гражданского населения и гражданской инфраструктуры Украины и подчеркнули необходимость немедленного и полного вывода всех российских войск и вооруженных формирований с суверенной территории Украины в пределах международно признанных границ.
Также Шмыгаль и Голобо подчеркнули необходимость немедленного и полного вывода всех российских войск с территории Украины за пределы международно признанных границ.
Глава украинского правительства поблагодарил словенскую сторону за визит по случаю первой годовщины деоккупации Бучи, когда мир увидел преступления, совершенные российской федерацией в населенных пунктах Киевщины.
"Важно не забывать эту трагедию и осудить всех виновных. Говорим конкретно об уголовном преследовании преступников и их наказании. Словения имеет опыт в этом вопросе. Ценим вашу солидарность с нами", - сказал Денис Шмыгаль.
Премьер-министры Украины и Словении также отметили необходимость укрепления обороноспособности Украины и важность расследования военных преступлений России и ее должностных лиц с целью привлечения виновных к ответственности.
Словения выразила поддержку Формуле мира Президента Украины Владимира Зеленского и продолжит поддерживать Украину на пути полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО.
Главы правительств отметили важность расширения Черноморской зерновой инициативы, ее распространение на другие украинские морские порты и приветствовали готовность Словении участвовать в восстановлении, реконструкции и модернизации Украины, в частности в сферах "зеленого перехода", цифровизации и телекоммуникаций, образования, энергетики и энергоэффективности, переработки отходов и очистки воды, строительства, планировки и инфраструктуры.
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