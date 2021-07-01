Накатани впервые объяснил, почему проиграл Ломаченко

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Масайоши Накатани.



Масайоши Накатани впервые прокомментировал свой бой с Ломаченко.



"Ломаченко показал сильное выступление. Поддержка в зале была отличной, но прилагаемых усилий с моей стороны оказалось недостаточно. Спасибо болельщикам", - написал Масайоши Накатани.

Бой между Ломаченко и Накатани состоялся 27 июня во Лас-Вегасе (США). Украинец в пятом раунде отправил японца в нокдаун, а девятом - заставил рефери остановить избиение соперника и зафиксировать победу техническим нокаутом.

На момент остановки поединка Ломаченко лидировал по очкам на карточках всех трех судей - 80:71, 80:71 и 78:73.

Напомним, 27 июня Василий Ломаченко победил в Лас-Вегасе Масайоши Накатани техническим нокаутом в девятом раунде.

Ломаченко после победы над Накатани заявил, что договорился о реванше с американцем Теофимо Лопесом.

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